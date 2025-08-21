Ο Φινλανδός είναι βασικός υποψήφιος για το project της Cadillac το 2026 και ο επικεφαλής της Mercedes-ΑMG F1 αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Ο Βάλτερι Μπότας μπορεί να μην έχει αυτή τη στιγμή μόνιμη θέση στη Formula 1, όμως ο Τότο Βολφ είναι σαφής: ο Φινλανδός αξίζει να επιστρέψει. Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 δήλωσε πως ο πρώην οδηγός της ομάδας παραμένει ταχύτατος και «αν χρειαζόταν να μπει αύριο στο μονοθέσιο, θα ήταν έτοιμος».

Ο Μπότας, που αποχώρησε από τη Sauber στο τέλος του 2024, βρήκε καταφύγιο στη Mercedes ως τρίτος οδηγός, δουλεύοντας εντατικά στον προσομοιωτή και παραμένοντας παρών στις πίστες δίπλα στους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.

Το ενδεχόμενο Cadillac

Το όνομα του 34χρονου Φινλανδού έχει συνδεθεί με τη νέα ομάδα της Cadillac, που θα κάνει ντεμπούτο το 2026 με τη στήριξη της General Motors και επικεφαλής τον Γκρέιμ Λόουντον, πρώην διευθυντή της Virgin/Marussia. Ο Βολφ άφησε να εννοηθεί πως μια τέτοια κίνηση θα ήταν ιδανική: «Ο Βάλτερι αξίζει μια θέση στο grid. Ελπίζουμε η πόρτα να ανοίξει. Watch this space», τόνισε.

Ο ίδιος ο Μπότας χαρακτήρισε το project «πολύ ενδιαφέρον», σημειώνοντας ότι μια νέα ομάδα δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να έχει πραγματική επιρροή στη διαμόρφωση της κατεύθυνσής της. «Ξεκινάς από το μηδέν και μπορείς να βοηθήσεις να χτιστεί κάτι από την αρχή. Αυτό είναι και το πιο ανταποδοτικό, όταν έρθει η επιτυχία», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Το μέλλον και οι υποψήφιοι

Η Cadillac δεν έχει ανακοινώσει ακόμη οδηγούς για το 2026. Εκτός από τον Μπότας, στη λίστα φέρεται να βρίσκεται και ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος επίσης ψάχνει τη δική του επόμενη σελίδα στην καριέρα του μετά το πέρασμά του από τη Red Bull.

Με τις αλλαγές κανονισμών του 2026 να αποτελούν ευκαιρία για νέα ξεκινήματα, η επιστροφή του Μπότας στο grid δείχνει πιο πιθανή από ποτέ. Και αν τελικά φορέσει τα χρώματα της Cadillac, θα είναι μια ιστορία δεύτερης ευκαιρίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.