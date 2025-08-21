Δείτε το βαν που είναι πιο γρήγορο στο Νίρμπουργκρινγκ από την Corvette των 1.250 ίππων (vid)

Με τον Ρομέν Ντιμά πίσω από το τιμόνι, το ηλεκτρικό Ford SuperVan έσπασε τα χρονόμετρα στην Πράσινη Κόλαση.

Η ισχύς των 2.000 ίππων και η απίστευτη ροπή των 4.000 Nm, χάρισε στο Ford SuperVan 4.2 έναν απίστευτο χρόνο στο Νίρμπουργκρινγκ. Το ηλεκτρικό πρωτότυπο βαν ολοκλήρωσε το γύρο των 20,8 χλμ. σε 6:48.42!

O χρόνος του SuperVan - με τον Γάλλο Ρομέν Ντιμά πίσω από το τιμόνι - είναι καλύτερος από αυτόν της Corvette ZR1X, του υβριδικού supercar των 1.250 ίππων.