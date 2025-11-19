Δίπλα σε ποιο σταθμό ΗΣΑΠ θα κατασκευαστεί υπόγειο πάρκινγκ 310 θέσεων

O υπόγειος χώρος στάθμευσης θα έχει έξι επίπεδα και αναμένεται να είναι έτοιμος εντός 28 μηνών.

«Ανάσα» στην περιοχή δίπλα από το σταθμό «Νέα Ιωνία» του ΗΣΑΠ αναμένεται να δώσει ο νέος υπόγειος σταθμός στάθμευσης αυτοκινήτων, χωρητικότητας 310 θέσεων. Η σχετική σύμβαση δημιουργίας του νέου υπόγειου πάρκινγκ, υπεγράφη παρόντος του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη, από τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του εν λόγω φορέα Γιώργο Κορμά και εκπρόσωπο από τον ανάδοχο του έργου, σηματοδοτώντας την έναρξη της επένδυσης που θα αναμορφώσει λειτουργικά και αισθητικά ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Τα χαρακτηριστικά του υπόγειου χώρου στάθμευσης

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 14,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου υπόγειου σταθμού στάθμευσης σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Νέας Ιωνίας, επιφάνειας 7.490 τ.μ. Ο υπόγειος χώρος θα αναπτυχθεί σε έξι επίπεδα, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την έκταση του οικοπέδου. Η δημιουργία των περίπου 310 νέων θέσεων στάθμευσης, θα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της άναρχης στάθμευσης που ταλαιπωρεί όσους κινούνται στην περιοχή.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται και στον υπαίθριο χώρο, ο οποίος θα αναπλαστεί συνολικά, αποκτώντας χαρακτηριστικά υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού, αποτελεί η διατήρηση και ανάδειξη της καμινάδας ύψους 15 μέτρων του παλαιού εργοστασίου ταπητουργίας, ένα εμβληματικό μνημείο της βιομηχανικής ιστορίας της Νέας Ιωνίας. Η καμινάδα, ως ζωντανό τεκμήριο της παραγωγικής δραστηριότητας που χαρακτήριζε την περιοχή τον προηγούμενο αιώνα, ενσωματώνεται σε ένα νέο, σύγχρονο περιβάλλον πρασίνου, αναψυχής και δημιουργικής χρήσης του δημόσιου χώρου, συμβολίζοντας τη συνέχεια ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της πόλης. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός των επομένων 28 μηνών.

«Τον περασμένο Απρίλιο είχα δηλώσει από τη Νέα Ιωνία πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να δώσουμε ξανά ζωή σε ένα έργο που η πόλη περιμένει εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Το χαρακτηρίσαμε «υπερτοπικό έργο μείζονος σημασίας» προκειμένου να κριθεί κατεπείγον και να επισπευσθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο την άμεση υλοποίησή του. Σήμερα, κάνουμε πράξη μια ακόμη δέσμευσή μας. Η Νέα Ιωνία είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία, με μια ζωντανή κοινωνία και μια έντονη εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, όπως σε πολλές πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, το ζήτημα της στάθμευσης έχει αποτελέσει ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής, την κινητικότητα και την οικονομική δραστηριότητα. Με τη δημιουργία του νέου σύγχρονου υπόγειου πάρκινγκ, βάζουμε τέλος σε μια δυσλειτουργία που αποτέλεσε τροχοπέδη στη συνολική λειτουργικότητα της περιοχής», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα έργο που καθυστέρησε πάνω από 35 χρόνια. Και μόνο αυτό, τα λέει όλα… Από το μακρινό 1988 κανείς δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε την υλοποίησή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, γιατί ήταν ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή έδειξε έμπρακτο ενδιαφέρον για την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ ακριβώς στο κέντρο της Νέας Ιωνίας, δυναμικότητας 310 θέσεων. Με τη δημιουργία του, απελευθερώνονται 7,5 στρέμματα πρασίνου πάνω απ’ το χώρο στάθμευσης, σε ένα αν μη τι άλλο ιδιαίτερα νευραλγικό σημείο», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μανούρης.