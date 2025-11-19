Ευθεία επίθεση κατά του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 και του τέως επικεφαλής της Red Bull Racing εξαπέλυσε ο Αμερικανός της McLaren Racing.

Ο Ζακ Μπράουν έδωσε μία από τις πιο ξεκάθαρες συνεντεύξεις του στην Telegraph, σχολιάζοντας δημόσια την αλλαγή στον χαρακτήρα του Κρίστιαν Χόρνερ, την οδηγική συμπεριφορά του Μαξ Φερστάπεν και τις εντάσεις που άναψαν ανάμεσα σε McLaren και Red Bull Racing τα τελευταία χρόνια.

Ο CEO της McLaren Racing λέει πως έχει προσαρμοστεί απόλυτα στη ζωή στη Μ. Βρετανία. Του αρέσει το βρετανικό χιούμορ και η απλότητα της τοπικής κουλτούρας. Παράλληλα, τα χρόνια στα οποία διατελεί αυτό το ρόλο έχει επαναφέρει τη βρετανική ομάδα της Formula 1 στις παλιές της δόξες. Πρωταθλήτρια κατασκευαστών 2024 και 2025, ενώ φέτος είναι πολύ πιθανό ένας εκ των δύο οδηγών της να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

Όμως η πορεία αυτή δεν γίνεται να μην συνδυαστεί με αντιπαλότητες. Η μεγαλύτερη δεν ήταν άλλη από αυτή με τον τέως επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ.

Ο λόγος που άλλαξε προσωπικότητα ο Χόρνερ

Ο Μπράουν αναφέρθηκε αρχικά στην προσωπική του σχέση με τον Χόρνερ, η οποία μετρά δεκαετίες: «Τον γνωρίζω πάνω από 30 χρόνια. Παλιότερα τα πηγαίναμε καλά. Τα αποτελέσματά του με τη Red Bull είναι εντυπωσιακά, του αξίζουν τα εύσημα. Αλλά πιστεύω πως έχει αλλάξει δρματικά. Το Drive to Survive, η φήμη και τα χρήματα έγιναν υπερβολικά και τον άλλαξαν».

Μιλώντας για το κατά πόσο ο Χόρνερ αγωνίστηκε «δίκαια», ο Μπράουν δεν κρύφτηκε. Εξήγησε ότι στη Formula 1 υπάρχουν διαφορετικά όρια επιθετικότητας και πως ο πρώην επικεφαλής της Red Bull συχνά τα ξεπερνούσε. Ο Μπράουν υπενθύμισε και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ο Χόρνερ έκανε αβάσιμες κατηγορίες πως η βρετανική ομάδα παρανομούσε με τα ελαστικά.

«Κάποιες φορές, όχι, έπαιζε βρόμικα. Όταν αγωνιζόμουν, υπήρχαν οδηγοί που πίεζαν σκληρά και έβγαζαν τον αντίπαλο με τους δύο τροχούς εκτός πίστας, αυτό για εμένα είναι εντάξει. Άλλοι σε έσπρωχναν με τους τέσσερις τροχούς εκτός πίστας. Για εμένα αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ είμαι τύπος των “δύο τροχών” εκτός πίστας. Ο Κρίστιαν είναι τύπος των «τεσσάρων” τροχών εκτός πίστας. Παράδειγμα για το πότε έπαιξε βρώμικα; Έκανε κατηγορίες εναντίον της ομάδας μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ίδιος τις θεωρούσε αληθινές, ήταν καθαρά προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ομάδας μου. Προς το τέλος του 2024 μάς κατηγόρησε ότι βάζαμε νερό στα ελαστικά για να τα ψύχουμε, κάτι που όλοι ξέρουν πως τεχνικά δεν έχει νόημα. Η FIA διερεύνησε την υπόθεση και δεν βρήκε κανένα στοιχείο ότι παραβιάσαμε κανόνα».

Πράγματι, μετά τις κατηγορίες του Χόρνερ η FIA ξεκίνησε έρευνα, όμως δεν ανακάλυψε τίποτα που να παραβιάζει κανονισμούς.

Ο Φερστάπεν έχει ξεπεράσει τα όρια

Ο Μπράουν ρωτήθηκε και για τον Μαξ Φερστάπεν ως οδηγό, με δεδομένο πως πρόκειται για έναν πρωταθλητή. Ο Ολλανδός συχνά-πυκνά μπλέκεται σε διαμάχες εντός πίστας οι οποίες προκαλούν σάλο και οδηγούνται στους αγωνοδίκες για εξέταση.

Ο Μπράουν απέφυγε να υποτιμήσει την αξία του οδηγού της Red Bull, αλλά δεν έκρυψε την κριτική του, δίχως όμως να αναφερθεί σε συμβάντα που ενεπλάκη κάποιος οδηγός του: «Δεν θέλω να μειώσω τον Μαξ. Είναι τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Αλλά μπορεί να οδηγός που δεν φοβάται τις συγκρούσεις. Είναι παραπάνω επιθετικός στην πίστα, έχει ξεπεράσει τα όρια και η αλαζονεία του βγαίνει προς τα έξω».

Όταν κλήθηκε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες στιγμές, ο Αμερικανός είπε: «Στη Βραζιλία, σε μάχες με τον Λιούις Χάμιλτον, κάποιες κινήσεις του ήταν υπερβολικά επιθετικές».

Ο Μπράουν παραδέχτηκε πως μερικοί κορυφαίοι οδηγοί δείχνουν «αλαζονεία», αυτό όμως, πρόσθεσε, διαφέρει από την επικίνδυνη συμπεριφορά: «Οι μεγάλοι πρωταθλητές βγάζουν αγκώνες για να παλέψουν. Αλλά όταν οι αγκώνες γίνονται μπουνιές, τότε έχουμε πρόβλημα».

