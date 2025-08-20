Ο Αντρέα Στέλλα αποκαλύπτει το μυστικό της φετινής κυριαρχίας: ένα ομαδικό μοντέλο ανάπτυξης που ξεπερνά ακόμη και τις ένδοξες εποχές της Ferrari.

Η McLaren διανύει την καλύτερη της σεζόν στη Formula 1 εδώ και δεκαετίες. Με 11 νίκες στους 14 αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα, η ομάδα του Γουόκινγκ προηγείται με άνεση τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και σε εκείνο των κατασκευαστών, δικαιώνοντας ένα πλάνο ανάπτυξης που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια και εξελίσσεται με εκρηκτικό ρυθμό.

Ο Αντρέα Στέλλα, που ανέλαβε την ηγεσία της ομάδας το 2023, συγκρίνει την πρόοδο της McLaren με τις πιο κυρίαρχες εποχές της Ferrari, τότε που δίπλα στον Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε πέντε συνεχόμενους τίτλους (2000-2004). Όπως τονίζει όμως, το «άλμα» που έχει πετύχει η McLaren σε διάστημα δύο ετών είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό: «Ο ρυθμός προόδου που είχαμε είναι από μόνος του μοναδικός. Ίσως να ήταν και πιο γρήγορος από εκείνον που ζήσαμε στη Ferrari στις πιο ανταγωνιστικές χρονιές της».

Χωρίς πρωταγωνιστές, με έμφαση στην ομάδα

Η μεγάλη διαφορά, σύμφωνα με τον Ιταλό επικεφαλής, είναι ότι η McLaren δεν βασίζεται σε κάποιον μεμονωμένο «σούπερ σταρ», αλλά σε μια συλλογική προσπάθεια: «Είναι ένα ταξίδι της ομάδας, και αυτό περιλαμβάνει ακόμη και τους οδηγούς. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της επιτυχίας».

Σε αντίθεση με την Ferrari των αρχών του 21ου αιώνα που περιστρεφόταν γύρω από τον Σουμάχερ, η McLaren του σήμερα χτίζει την κυριαρχία της σε ένα ομαδικό οικοδόμημα, όπου οι μηχανικοί, η διοίκηση και οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις δουλεύουν με κοινό στόχο. Η «συνταγή Στέλλα» φαίνεται να αποδίδει με το παραπάνω, καθώς η McLaren όχι μόνο επέστρεψε στην κορυφή, αλλά δείχνει ικανή να δημιουργήσει μια νέα εποχή κυριαρχίας στη Formula 1.