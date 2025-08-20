Ποια μάρκα σου πουλάει επιπλέον 27 ίππους με 20 ευρώ τον μήνα (vid)

Κώστας Μπιτσικώκος
Η Volkswagen «ξεκλειδώνει» επιπλέον ισχύ στο ID.3 για όσους δέχονται να πληρώνουν μηνιαία ή ετήσια συνδρομή.

Σε εταιρείες συνδρομητικών υπηρεσιών φαίνεται πως εξελίσσονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Μετά την BMW που προσέφερε υπηρεσία θερμαινόμενων καθισμάτων με μηνιαία συνδρομή, ήρθε η σειρά της Volkswagen. Η μάρκα από το Βόλφσμπουργκ προσφέρει στην αγορά της Μ. Βρετανίας επιπλέον ισχύ από τον ηλεκτροκινητήρα του ID.3.

Με 16,5 λίρες τον μήνα (περίπου 20 ευρώ), οι ιδιοκτήτες του ID.3 μπορούν να αυξήσουν την μέγιστη ισχύ από τους 201 στους 228 ίππους. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα ετήσιας συνδρομής έναντι 165 λιρών ή εφάπαξ έναντι 649 λιρών (750 ευρώ). Όπως διευκρινίστηκε, η εφάπαξ αύξηση της ισχύος μεταβιβάζεται και στον επόμενο ιδιοκτήτη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

 

