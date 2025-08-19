Οι πληροφορίες γύρω από τη δεύτερη γενιά του δημοφιλούς SUV, η οποία θα εφοδιάζεται με το νέο υβριδικό σύστημα της Volkswagen.

Μία από τις σημαντικότερες πρεμιέρες στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου θα είναι αναμφίβολα αυτή του νέου Volkswagen T-Roc. Το δημοφιλές μικρό SUV της γερμανικής μάρκας περνά στη δεύτερη γενιά του και τα σημαντικά νέα είναι ότι θα ενσωματώνει ένα νέο υβριδικό σύστημα.

Πρόκειται για τεχνολογία full-hybrid, η οποία στη συνέχεια θα ενσωματωθεί και σε άλλα μοντέλα της Volkswagen, όπως το Golf και το Tiguan. Με το νέο υβριδικό σύστημα η Volkswagen θέλει να κλέψει πωλήσεις από την Toyota, η οποία είναι κυρίαρχος στα full-hybrid μοντέλα.