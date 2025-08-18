Σε λίγες ημέρες θα δούμε στο Μόναχο ένα πρωτότυπο station wagon, με το όνομα Vision O.

Η Skoda αποκαλύπτει μέσω ενός σύντομου βίντεο την εξωτερική σχεδίαση του πρωτότυπου Vision O, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στα 130ά γενέθλιά της, η μάρκα από την Τσεχία παρουσιάζει ένα station wagon αυτοκίνητο, το οποίο έχει διπλή αποστολή:

Αφενός να δώσει το πρώτο δείγμα από την εξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid

Αφετέρου να ετοιμάσει το έδαφος για τον ερχομό της επόμενης Octavia, η οποία θα είναι και ηλεκτρική

Καθώς η επόμενη Octavia θα κυκλοφορήσει και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η αεροδυναμική σχεδίαση είναι πολύ σημαντική, καθώς εξασφαλίζει επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας ανά φόρτιση.