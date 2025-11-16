Με αντίπαλους να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, η FIA ανακοίνωσε ότι μόνο ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ πληροί τις προϋποθέσεις για τις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου.

Η FIA ανακοίνωσε επίσημα ότι ο νυν πρόεδρος Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος που πληροί τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου στο Ουζμπεκιστάν. Η εξέλιξη έρχεται ενώ η υποψήφια Λόρα Βιγιάρ έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αποκλείει πρακτικά οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον νυν επικεφαλής.

Η Βιγιάρ είχε υποβάλει καταγγελία στο Δικαστήριο του Παρισιού, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες που απαιτούν πλήρη «προεδρική λίστα» με συγκεκριμένη γεωγραφική εκπροσώπηση καθιστούν αδύνατη την κάθοδο εναλλακτικών υποψηφίων. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την ακρόαση και αναμένεται να εκδώσει απόφαση στις 3 Δεκεμβρίου, μόλις εννέα ημέρες πριν από τις εκλογές. Παρότι η απόφαση μπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα, προς το παρόν η FIA συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, η προθεσμία της 24ης Οκτωβρίου για τη συγκρότηση πλήρους προεδρικής λίστας απέφερε μόλις μία υποψηφιότητα: αυτήν του Μπεν Σουλαγιέμ. Η λίστα αποτελείται από 11 μέλη - ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Γερουσίας Καρμέλο Σανθ ντε Μπάρος, ο νέος αντιπρόεδρος για το σπορ Μάλκολμ Γουίλσον και η Φαμπιάνα Εκλεστον ως αντιπρόεδρος για τη Νότια Αμερική. Η απαίτηση να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αντιπροέδρων για τις διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες θεωρείται το σημείο-κλειδί που μπλόκαρε κάθε εναλλακτική λίστα.

Υποψήφιοι όπως ο Τιμ Μέγερ και η ίδια η Βιγιάρ υποστηρίζουν ότι η διαδικασία δεν είναι πραγματικά ανοικτή, αφού η μοναδική υποψήφια από τη Βραζιλία -η Φαμπιάνα Εκλεστον- ήταν ήδη ενταγμένη στη λίστα του Μπεν Σουλαγιέμ, καθιστώντας αδύνατο για άλλους συνδυασμούς να ικανοποιήσουν την προϋπόθεση εκπροσώπησης. Η FIA, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι κανόνες είναι παλιοί, διαφανείς και έχουν ισχύσει και σε προηγούμενες εκλογές.

Το τι θα συμβεί τελικά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την απόφαση του Δικαστηρίου του Παρισιού. Αν η διαδικασία θεωρηθεί άκυρη, οι εκλογές ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να επαναπροκηρυχθούν. Αν όχι, η επανεκλογή του Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ μοιάζει πλέον τυπική υπόθεση.