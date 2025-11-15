Η Renault ξαναβάζει βενζίνη στο Megane

Η γαλλική εταιρεία σκέφτεται υβριδικές εκδόσεις για τα επόμενα Megane και Scenic, παραδεχόμενη ότι η πλήρης ηλεκτροκίνηση δεν κινείται όσο γρήγορα υπολόγιζε.

Τρία χρόνια μετά τη ριζική στροφή της Renault στα αμιγώς ηλεκτρικά, τα Megane E-Tech και Scenic E-Tech ίσως επιστρέψουν –τουλάχιστον μερικώς– στη βενζίνη. Σύμφωνα με δηλώσεις των Φαμπρίς Καμπολίβ (διευθύνοντος συμβούλου της μάρκας Renault) και Φρανσουά Προβόστ (διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Renault), η εταιρεία εξετάζει για την επόμενη γενιά των δύο μοντέλων υβριδικά ή range-extender σύνολα που θα τα κάνουν πιο ελκυστικά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Renault παραδέχεται ότι η ηλεκτρική της στρατηγική δούλεψε εξαιρετικά στα μικρότερα μοντέλα 4 και 5, όμως τα μεγαλύτερα Megane και Scenic δεν πέτυχαν τους στόχους πωλήσεων. Γι’ αυτό και η νέα γενιά τους –που αναμένεται πριν από το 2030– θα βασίζεται σε μια νέα κοινή πλατφόρμα μαζί με τα Austral, Espace και Rafale, προσφέροντας επιλογές από πλήρως ηλεκτρικές έως υβριδικές με βενζινοκινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια. Ουσιαστικά πρόκειται για range extender, κατά το πρότυπο του συστήματος e-Power της Nissan, όπου ο κινητήρας δεν κινεί τους τροχούς, αλλά φορτίζει την μπαταρία.

Η πραγματικότητα πίσω από την απόφαση

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει υποχώρηση από την ηλεκτρική στρατηγική της Renault, αλλά προσαρμογή στην αγορά. Η εταιρεία παρατηρεί πως η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη έχει επιβραδυνθεί, ενώ το κόστος των μπαταριών παραμένει υψηλό. Οι υβριδικές επιλογές θα επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερη τιμή εκκίνησης, χωρίς να εγκαταλειφθεί ο στόχος της μηδενικής εκπομπής ρύπων μακροπρόθεσμα.

Στο μεταξύ, η Renault ετοιμάζει ανανεωμένο Megane E-Tech, με μεγαλύτερη μπαταρία και βελτιωμένη αυτονομία, η οποία θα πλησιάζει τα 500 χλμ., ώστε να καλυφθεί το κενό μέχρι την επόμενη γενιά.