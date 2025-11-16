Προγράμματα επιδότησης έως 7.500 ευρώ και άτοκη χρηματοδότηση για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.

Η εταιρεία O&J Automotive Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανακοίνωσε τη διάθεση των προσφορών O’Joy Deals , οι οποίες στοχεύουν να καταστήσουν την απόκτηση ενός SUV Omoda ή Jaecoo πιο προσιτή. Τα προγράμματα ισχύουν για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων και προσφέρουν τη δυνατότητα επιδότησης τιμής ή εναλλακτικά άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με 0% επιτόκιο.

Βασικά Σημεία των O’Joy Deals

Οι προσφορές αφορούν συνολικά έξι (6) μοντέλα και εκδόσεις των Omoda και Jaecoo.

Προσφέρεται συνολική επιδότηση που κυμαίνεται από €2.500 έως €7.500, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση.

Για το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο OMODA 5 EV, οι προσφορές O’Joy Deals μπορούν να συνδυαστούν με το κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και την απόσυρση παλαιού οχήματος.

Οι προσφορές ισχύουν για αγορές με εφάπαξ πληρωμή.

Εναλλακτικά, παρέχεται η επιλογή άτοκου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Αναλυτικές Τιμές και Οφέλη

Μοντέλο / Έκδοση Όφελος O’Joy Deals Αρχική Τιμή Τιμή με O’Joy Deals Τελική Τιμή με «Κινούμαι Ηλεκτρικά» & Απόσυρση Omoda 5 EV Comfort 7.500€ 37.500€ 30.000€ 25.500€ Omoda 5 EV Premium 7.500€ 39.500€ 32.000€ 27.500€ Jaecoo 7 Luxury 5.000€ 33.900€ 28.900€ - Jaecoo 7 Exclusive 2.500€ 37.900€ 35.400€ - Jaecoo 7 SHS Select 6.000€ 39.490€ 33.490€ - Jaecoo 7 SHS Exclusive 4.000€ 42.490€* 38.490€ -

Σημείωση: Η αρχική τιμή της έκδοσης Jaecoo 7 SHS Exclusive υπολογίζεται στα €38.490 + €4.000 όφελος = €42.490, βάσει του δελτίου Τύπου.

Το Jaecoo 7 Luxury διαθέτει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.6 λίτρων. Το Jaecoo 7 SHS (Super Hybrid System) χρησιμοποιεί υβριδική τεχνολογία.

Άτοκο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα (Εναλλακτική Επιλογή)

Για πελάτες που επιθυμούν ευελιξία στην πληρωμή, προσφέρεται ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με μηδενικό επιτόκιο:

Προκαταβολή: Από 35%.

Διάρκεια Δανείου: Από 12 έως 60 μήνες.

Επιτόκιο Πελάτη: Σταθερό 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75).

Διαχειριστικά Έξοδα: €280.

Εγγύηση και Ασφάλεια

Όλα τα οχήματα Omoda και Jaecoo έχουν λάβει βαθμολογία πέντε αστέρων NCAP στις δοκιμές ασφαλείας. Τα μοντέλα συνοδεύονται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Για τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα παρέχεται επιπλέον 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης.

Ο εισαγωγέας των Omoda και Jaecoo, ο όμιλος Emil Frey (εισαγωγέας επίσης των Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα), διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα οχημάτων και την υποστήριξη ανταλλακτικών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το εξουσιοδοτημένο δίκτυο Omoda & Jaecoo ή τον ιστότοπο της εταιρείας.

