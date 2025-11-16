Omoda και Jaecoo: Προσφορές O’Joy Deals για όλα τα μοντέλα
Η εταιρεία O&J Automotive Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανακοίνωσε τη διάθεση των προσφορών O’Joy Deals , οι οποίες στοχεύουν να καταστήσουν την απόκτηση ενός SUV Omoda ή Jaecoo πιο προσιτή. Τα προγράμματα ισχύουν για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων και προσφέρουν τη δυνατότητα επιδότησης τιμής ή εναλλακτικά άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με 0% επιτόκιο.
Βασικά Σημεία των O’Joy Deals
- Οι προσφορές αφορούν συνολικά έξι (6) μοντέλα και εκδόσεις των Omoda και Jaecoo.
- Προσφέρεται συνολική επιδότηση που κυμαίνεται από €2.500 έως €7.500, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση.
- Για το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο OMODA 5 EV, οι προσφορές O’Joy Deals μπορούν να συνδυαστούν με το κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και την απόσυρση παλαιού οχήματος.
- Οι προσφορές ισχύουν για αγορές με εφάπαξ πληρωμή.
- Εναλλακτικά, παρέχεται η επιλογή άτοκου χρηματοδοτικού προγράμματος.
Αναλυτικές Τιμές και Οφέλη
|Μοντέλο / Έκδοση
|Όφελος O’Joy Deals
|Αρχική Τιμή
|Τιμή με O’Joy Deals
|Τελική Τιμή με «Κινούμαι Ηλεκτρικά» & Απόσυρση
|Omoda 5 EV Comfort
|7.500€
|37.500€
|30.000€
|25.500€
|Omoda 5 EV Premium
|7.500€
|39.500€
|32.000€
|27.500€
|Jaecoo 7 Luxury
|5.000€
|33.900€
|28.900€
|-
|Jaecoo 7 Exclusive
|2.500€
|37.900€
|35.400€
|-
|Jaecoo 7 SHS Select
|6.000€
|39.490€
|33.490€
|-
|Jaecoo 7 SHS Exclusive
|4.000€
|42.490€*
|38.490€
|-
Σημείωση: Η αρχική τιμή της έκδοσης Jaecoo 7 SHS Exclusive υπολογίζεται στα €38.490 + €4.000 όφελος = €42.490, βάσει του δελτίου Τύπου.
Το Jaecoo 7 Luxury διαθέτει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.6 λίτρων. Το Jaecoo 7 SHS (Super Hybrid System) χρησιμοποιεί υβριδική τεχνολογία.
Άτοκο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα (Εναλλακτική Επιλογή)
Για πελάτες που επιθυμούν ευελιξία στην πληρωμή, προσφέρεται ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με μηδενικό επιτόκιο:
- Προκαταβολή: Από 35%.
- Διάρκεια Δανείου: Από 12 έως 60 μήνες.
- Επιτόκιο Πελάτη: Σταθερό 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75).
- Διαχειριστικά Έξοδα: €280.
Εγγύηση και Ασφάλεια
Όλα τα οχήματα Omoda και Jaecoo έχουν λάβει βαθμολογία πέντε αστέρων NCAP στις δοκιμές ασφαλείας. Τα μοντέλα συνοδεύονται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Για τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα παρέχεται επιπλέον 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης.
Ο εισαγωγέας των Omoda και Jaecoo, ο όμιλος Emil Frey (εισαγωγέας επίσης των Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα), διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα οχημάτων και την υποστήριξη ανταλλακτικών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το εξουσιοδοτημένο δίκτυο Omoda & Jaecoo ή τον ιστότοπο της εταιρείας.