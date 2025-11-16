Omoda και Jaecoo: Προσφορές O’Joy Deals για όλα τα μοντέλα

Omoda και Jaecoo: Προσφορές O'Joy Deals για όλα τα μοντέλα

Κώστας Παστρίμας
Omoda και Jaecoo: Προσφορές O’Joy Deals για όλα τα μοντέλα
Προγράμματα επιδότησης έως 7.500 ευρώ και άτοκη χρηματοδότηση για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.

Η εταιρεία O&J Automotive Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανακοίνωσε τη διάθεση των προσφορών O’Joy Deals , οι οποίες στοχεύουν να καταστήσουν την απόκτηση ενός SUV Omoda ή Jaecoo πιο προσιτή. Τα προγράμματα ισχύουν για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων και προσφέρουν τη δυνατότητα επιδότησης τιμής ή εναλλακτικά άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με 0% επιτόκιο.

Omoda-Jaecoo

Βασικά Σημεία των O’Joy Deals

  • Οι προσφορές αφορούν συνολικά έξι (6) μοντέλα και εκδόσεις των Omoda και Jaecoo.
  • Προσφέρεται συνολική επιδότηση που κυμαίνεται από €2.500 έως €7.500, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση.
  • Για το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο OMODA 5 EV, οι προσφορές O’Joy Deals μπορούν να συνδυαστούν με το κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και την απόσυρση παλαιού οχήματος.
  • Οι προσφορές ισχύουν για αγορές με εφάπαξ πληρωμή.
  • Εναλλακτικά, παρέχεται η επιλογή άτοκου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Αναλυτικές Τιμές και Οφέλη

Μοντέλο / ΈκδοσηΌφελος O’Joy DealsΑρχική ΤιμήΤιμή με O’Joy DealsΤελική Τιμή με «Κινούμαι Ηλεκτρικά» & Απόσυρση
Omoda 5 EV Comfort7.500€37.500€30.000€25.500€
Omoda 5 EV Premium7.500€39.500€32.000€27.500€
Jaecoo 7 Luxury5.000€33.900€28.900€-
Jaecoo 7 Exclusive2.500€37.900€35.400€-
Jaecoo 7 SHS Select6.000€39.490€33.490€-
Jaecoo 7 SHS Exclusive4.000€42.490€*38.490€-

Σημείωση: Η αρχική τιμή της έκδοσης Jaecoo 7 SHS Exclusive υπολογίζεται στα €38.490 + €4.000 όφελος = €42.490, βάσει του δελτίου Τύπου.

 

Το Jaecoo 7 Luxury διαθέτει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.6 λίτρων. Το Jaecoo 7 SHS (Super Hybrid System) χρησιμοποιεί υβριδική τεχνολογία.

Omoda-Jaecoo

Άτοκο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα (Εναλλακτική Επιλογή)

Για πελάτες που επιθυμούν ευελιξία στην πληρωμή, προσφέρεται ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με μηδενικό επιτόκιο:

  • Προκαταβολή: Από 35%.
  • Διάρκεια Δανείου: Από 12 έως 60 μήνες.
  • Επιτόκιο Πελάτη: Σταθερό 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75).
  • Διαχειριστικά Έξοδα: €280.

Εγγύηση και Ασφάλεια

Όλα τα οχήματα Omoda και Jaecoo έχουν λάβει βαθμολογία πέντε αστέρων NCAP στις δοκιμές ασφαλείας. Τα μοντέλα συνοδεύονται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Για τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα παρέχεται επιπλέον 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης.

Ο εισαγωγέας των Omoda και Jaecoo, ο όμιλος Emil Frey (εισαγωγέας επίσης των Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα), διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα οχημάτων και την υποστήριξη ανταλλακτικών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το εξουσιοδοτημένο δίκτυο Omoda & Jaecoo ή τον ιστότοπο της εταιρείας.

@Photo credits: Omoda & Jaecoo

