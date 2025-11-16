Triumph Bonneville T100/T120 2026: Ηλεκτρονικών το ανάγνωσμα (vid)

Η Triumph Motorcycles ανακοίνωσε το επόμενο κεφάλαιο σε μια ιστορία που δεν μένει ποτέ στάσιμη, με τα νέα Bonneville να διαθέτουν πλέον εξοπλισμό μακριά από τα κλασσικά δεδομένα.

To πρώτο Bonneville κυκλοφόρησε το 1959 και διέγραψε μια εξαιρετική εμπορική πορεία σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Στη σύγχρονη γενιά του αναδεικνύεται κάθε χρόνο πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της Triumph παγκοσμίως και από το 2026 τα T100, T120 και T120 Black θέλουν να κρατήσουν τα σκήπτρα ακόμα ψηλότερα. Έχουν δεχθεί όχι μόνο διακριτικές σχεδιαστικές βελτιώσεις αλλά και νέα τεχνολογία που επικεντρώνεται στον αναβάτη, σερβιρισμένη με ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων.

Μεγάλο ασφαλές βήμα μπροστά

Αυτή η νέα τεχνολογία προσθέτει σύγχρονη λειτουργικότητα χωρίς να μειώνει τον κλασικό χαρακτήρα ή την εμφάνιση και περιέχει νέο Optimized Cornering ABS και Traction Control με ευαισθησία στην κλίση, έναν ισχυρό νέο προβολέα LED με φώτα ημέρας DRL, μια υποδοχή τροφοδοσίας USB-C, καθώς και cruise control, στάνταρ για τα T120 και T120 Black, προαιρετικό στο T100. Τα προσφερόμενα οδηγικά προγράμματα είναι πλέον δύο και στο Τ100, Road και Rain, προσαρμόζοντας την απόκριση του γκαζιού και τον έλεγχο πρόσφυσης στις εκάστοτε συνθήκες.

Μονάδα Αδρανειακής Μέτρησης (IMU)

Αυτό το έξυπνο σύστημα παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση και τη γωνία κλίσης της μοτοσικλέτας, καθώς και άλλες παραμέτρους, για να παρέχει ακριβώς τη σωστή υποστήριξη όταν χρειάζεται, ενισχύοντας την ασφάλεια χωρίς να επηρεάζει την οδήγηση. Ρυθμίζοντας το φρενάρισμα και την απόκριση πρόσφυσης με βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προσφέρει διακριτικό, εμπνέοντα εμπιστοσύνη έλεγχο σε όλες τις συνθήκες, χωρίς περιττή ηλεκτρονική παρέμβαση.

Δικύλινδρος κινητήρας υψηλής ροπής

Στον πυρήνα και των δύο μοντέλων T120 βρίσκεται ο δικύλινδρος κινητήρας 1200cc της Triumph «Υψηλής ροπής». Ρυθμισμένος για αβίαστη απόκριση σε όλο το εύρος στροφών, προσφέρει 105Nm ροπής στις μόλις 3.500rpm και μέγιστη ισχύ 80Hp στις 6.550. Με την άμεση απόκριση του δικύλινδρου κινητήρα Bonneville 900cc της Triumph, το T100 προσφέρει ισχύ 65Hp στις 7.000rpm και μέγιστη ροπή 80Nm στις 3.750. O χρονισμός του στροφάλου στις 270 μοίρες δίνει στους κινητήρες ξεχωριστό χαρακτήρα και εθιστικό ήχο, ενώ η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές Εuro5+ εγγυάται χαμηλές εκπομπές ρύπων και εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Και τα τρία μοντέλα διαθέτουν υποβοηθούμενο συμπλέκτη ολίσθησης, που εξασφαλίζει ελαφριά αίσθηση στη μανέτα και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων, με τα μοντέλα των 1200cc να διαθέτουν μια επιπλέον έκτη σχέση μετάδοσης.

Το στυλ μετράει

Για το 2026 η σειρά Bonneville εισάγει μια νέα επιλογή από premium χρωματικούς συνδυασμούς σε όλα τα μοντέλα, με δύο νέες επιλογές χρωμάτων για τα T100 και T120 και ένα εντυπωσιακό νέο μονόχρωμο συνδυασμό για το πάντα δημοφιλές T120 Black. Παραμένοντας πιστές στο πνεύμα του αρχικού μοντέλου, οι μοτοσικλέτες διατηρούν την αδιαμφισβήτητη σιλουέτα Bonneville. Ένα νέο κυκλικό γραφικό στα πλαϊνά πάνελ πλαισιώνει το λογότυπο Bonneville σε ασημί ή χρυσό, γιορτάζοντας το όνομα που τα ξεκίνησε όλα. Υλικά υψηλής ποιότητας και σχολαστική κατασκευή ορίζουν κάθε επιφάνεια, είτε πρόκειται για γυαλισμένο χρώμιο, βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτροστατικά βαμμένο ή ανοδιωμένο.

Ο νέος προβολέας και στα τρία μοντέλα διατηρεί το κλασικό στρογγυλό σχήμα του, αλλά τώρα προσφέρει σημαντικά αυξημένη φωτεινότητα. Τα όμορφα φινιρισμένα διπλά αναλογικά όργανα συνδυάζουν την παράδοση με την τεχνολογία, διαθέτοντας οθόνες LCD πολλαπλών λειτουργιών που εμφανίζουν την αυτονομία καυσίμου, τη θέση της ταχύτητας, τη λειτουργία οδήγησης και άλλα.

Το Bonneville T100 διαθέτει δύο ολοκαίνουργιες επιλογές χρωμάτων υψηλής ποιότητας για το 2026: το παραδοσιακό λευκό Snowdonia και το μαύρο Sapphire ή το εντυπωσιακό μαύρο Jet και το κόκκινο Diablo, αμφότερα με χειροποίητες χρυσές λεπτομέρειες, ή τη στάνταρ επιλογή Stone Grey. Οι πελάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν νέα χρώματα υψηλής ποιότητας και για το T120: ένα διαχρονικό μπλε Aegean και λευκό New England ή ένα ασημί αλουμινίου και κόκκινο Cranberry, ομοίως αμφότερα με χειροποίητες μαύρες λεπτομέρειες. Όπως και στο T100, η στάνταρ επιλογή χρώματος Stone Grey φαίνεται να είναι η πιο σύγχρονη επιλογή. Το T120 Black με τα μαύρα κελύφη κινητήρα, εξατμίσεις και λεπτομέρειες, καθώς και μία καφέ σέλα, διατίθεται επίσης σε δύο μονόχρωμα χρωματικά σχήματα: το κλασικό Jet Black ή την premium επιλογή, ένα νέο, μελαγχολικό Matt Silver Ice και Matt Sapphire Black.

Γνήσια Αξεσουάρ Triumph

Όπως φάνηκε στον πρόσφατο παγκόσμιο διαγωνισμό custom “Triumph Originals”, το customization αποτελούσε πάντα ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας των Bonneville. Ο διαχρονικός σχεδιασμός των T120 και T100 τα καθιστά τέλεια πλατφόρμα για προσωπική έκφραση, είτε οι ιδιοκτήτες αναζητούν διακριτικές αλλαγές στο στυλ είτε πλήρεις custom κατασκευές. Στην πραγματικότητα, περισσότερο από το 80% των ιδιοκτητών T120 αγοράζουν γνήσια αξεσουάρ Triumph με τη νέα τους μοτοσικλέτα. Με πάνω από 100 γνήσια αξεσουάρ Triumph διαθέσιμα, υπάρχουν πολλές επιλογές, από κλασικές τσάντες ρεζερβουάρ και μαλακές βαλίτσες, μέχρι σέλα, φωτισμό, μπάρες κινητήρα και προστατευτικά κάρτερ, ακόμη και διαφορετικά στυλιστικά σήματα για το ρεζερβουάρ καυσίμου και τα καλύμματα του κινητήρα. Όλα τα αξεσουάρ σχεδιάζονται παράλληλα με τη μοτοσικλέτα για τέλεια εφαρμογή και λειτουργία και όταν τοποθετούνται από καινούργια καλύπτονται από την ίδια εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων.

Ο χρόνος άφιξης των νέων Bonneville στη χώρα μας παραμένει άγνωστος μέχρι σήμερα, όταν είναι η ώρα θα επανέρθουμε με τιμές και πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά.

