Ποια είναι η διαδικασία άρσης των οχημάτων που αποτελούν εστίες μόλυνσης και καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης.

Παρατημένα αυτοκίνητα που παραμένουν επί μήνες - σε μερικές περιπτώσεις επί χρόνια - ακινητοποιημένα στους δρόμους. Αυτή είναι μία συνηθισμένη εικόνα στους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων της χώρας. Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα πρέπει να απομακρύνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς αποτελούν εστίες μόλυνσης, δυσχεραίνουν τον καθαρισμό των οδών και καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης.

Γιατί όμως κρατά τόσο πολύ η απομάκρυνσή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων; Η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη από όσο φαίνεται και εξαιρετικά χρονοβόρα. Θα πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες για να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κάτι που μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες.

Ποια οχήματα θεωρούνται εγκαταλελειμμένα

Για να χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένο, ένα όχημα (με ή χωρίς πινακίδες) θα πρέπει να βρίσκεται ακινητοποιημένο για περισσότερες από 90 ημέρες σε δημόσιο χώρο. Τότε και αφού ενημερωθεί ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να κριθεί εγκαταλελειμμένο από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Πώς γίνεται η αίτηση για άρση του οχήματος

Οι κάτοικοι στην Αθήνα μπορούν να υποβάλουν αίτημα μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά Novoville.

Μπορούν να λάβουν πληροφορίες στο 210 3470763 ή στην 24ωρη γραμμή επικοινωνίας 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Χρειάζονται:

ο αριθμός πινακίδων (αν υπάρχουν)

το χρώμα του οχήματος

η μάρκα του οχήματος (προαιρετικά)

η ακριβής διεύθυνση (οδός και αριθμός)

φωτογραφία του οχήματος με ξεκάθαρη τη θέση του στον χώρο

Η διαδικασία απομάκρυνσης από τον Δήμο Αθηναίων

Η διαδικασία φαίνεται απλή, αλλά συνήθως κρατάει αρκετούς μήνες μέχρι γερανός να απομακρύνει το εγκαταλελειμμένο όχημα από το σημείο.