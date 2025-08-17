Ενώ το κόστος επισκευών των EV συνεχίζει να είναι υψηλότερο από των συμβατικών, η ψαλίδα κλείνει, καθώς η τεχνογνωσία αυξάνεται.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση φέρνει μαζί της πολλές αλλαγές, όχι μόνο στον τρόπο που οδηγούμε, αλλά και στον τρόπο που συντηρούμε και επισκευάζουμε τα οχήματά μας. Μια πρόσφατη μελέτη από τη Γερμανία ρίχνει φως στο κόστος επισκευών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μετά από ατύχημα, αποκαλύπτοντας μια ενδιαφέρουσα τάση: ενώ το κόστος πέφτει, εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από αυτό των συμβατικών αυτοκινήτων.

Το κόστος επισκευής των EV πέφτει στη Γερμανία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γερμανικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (GDV), οι μέσες αποζημιώσεις από ασφαλιστικές για επισκευές ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήταν πέρυσι 20-25% υψηλότερες σε σχέση με αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, η εικόνα βελτιώνεται. Η πιο πρόσφατη μέτρηση δείχνει ότι το κόστος έχει μειωθεί, με τη διαφορά πλέον να διαμορφώνεται στο 15-20%.

Η πτώση αυτή είναι αξιοσημείωτη και αποδίδεται κυρίως στην απόκτηση εμπειρίας από τους επαγγελματίες του κλάδου. Όπως εξηγεί η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της GDV, Anja Käfer-Rohrbach, «Όσο περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν, τόσο λιγότερο διαφέρουν οι αποζημιώσεις τους από εκείνες των αντίστοιχων συμβατικών μοντέλων».

Απόκτηση τεχνογνωσίας

Η εμπειρία αυτή δεν αφορά μόνο τα συνεργεία. Επεκτείνεται επίσης σε εταιρείες οδικής βοήθειας, πυροσβεστικές υπηρεσίες και εκτιμητές ζημιών, οι οποίοι πλέον έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εξοικείωση με τα ηλεκτρικά οχήματα. Η μαζική αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, ειδικά σε μια αγορά όπως η γερμανική (με 1,65 εκατομμύρια EV στην αρχή του 2025), έχει μετατρέψει τα EV από μια νέα, «άγνωστη» τεχνολογία σε μια καθημερινή πραγματικότητα. Αυτή η εξοικείωση οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και, τελικά, σε χαμηλότερο κόστος επισκευής.

Ενώ το κόστος επισκευών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραμένει υψηλότερο, η τάση είναι σαφώς πτωτική. Καθώς η τεχνογνωσία και η εμπειρία των επαγγελματιών αυξάνονται, η διαφορά αυτή αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Αυτή η εξέλιξη είναι ενθαρρυντική για τους καταναλωτές που εξετάζουν την αγορά ενός EV, καθώς το κόστος χρήσης, πέρα από το καύσιμο, αποτελεί έναν βασικό παράγοντα στην απόφασή τους.