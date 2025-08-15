Οι χρονομετρημένες δοκιμές στο Red Bull Ring είχαν τον αναμενόμενο πρωταγωνιστή αλλά και τη λάμψη του ήρωα της τοπικής ομάδας.

Ο κόσμος του MotoGP επέστρεψε από τις καλοκαιρινές του διακοπές για τον 13ο αγώνα της χρονιάς, το GP Αυστρίας. Στο Red Bull Ring το πολύχρωμο πλήθος ξανασυγκεντρώθηκε, για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος της φετινής σεζόν. Στην απογευματινή περίοδο της Παρασκευής καθορίστηκαν τα δύο γκρουπ των κατατακτήριων, με τους πρώτους 10 αναβάτες να περνούν απευθείας στο Q2

Η πρώτη θέση στον πίνακα των χρόνων δεν αποτελεί έκπληξη, αφού εκεί βρίσκεται ο «συνήθης ύποπτος» Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati Lenovo, ο οποίος στο τέλος έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο και ανέβηκε στην κορυφή.

Μέσα στην έδρα της ΚΤΜ, o Πέδρο Ακόστα επανέφερε τα χαμόγελα στο γκαράζ της αυστριακής ομάδας, σημειώνοντας τον 2ο καλύτερο χρόνο της ημέρας, ενώ και ο Μπραντ Μπίντερ πέρασε στο Q2 με τον 10ο χρόνο.

Ο Πέκο Μπανάια με την άλλη Ducati GP25 πήρε με άνεση την 3η θέση, μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini. Ο Ραούλ Φερνάντεθ έφερε τη μοναδική Aprilia που βρίσκουμε στη 10άδα στην 5η θέση.

Ενθαρρυντική ήταν η ημέρα για τη Honda, ποπυ είδε δύο αναβάτες στη 10άδα. Ο Τζοάν Μιρ ήταν 6ος, ενώ ο Ζοάν Ζαρκό ήταν 8ος, με τον Φράνκι Μορμπιντέλι της VR46 Ducati να παίρνει την 7η θέση και τον Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini να συμπληρώνει τη 10άδα.

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της εργοστασιακής Aprilia με τον Χόρχε Μαρτίν στη 16η και τον Μάρκο Μπετζέκι στη 18η θέση. Καμία Yamaha δεν πέρασε στη 10άδα, με καλύτερο αναβάτη του ιαπωνικού εργοστασίου να είναι ο Φάμπιο Κουαρταραρό στη 14η θέση.

Η περίοδος περιλάμβανε πολλές εξόδους από την πίστα και μάλιστα μετά τη διπλή πτώση των Κουαρταραρό και Ολιβέιρα διακόπηκε με κόκκινη σημαία, για να επισκευαστούν οι μπαριέρες. Εκτός από τους δύο οδηγούς της Yamaha, έπεσε και ο Χόρχε Μαρτίν με την Aprilia, χωρίς να τραυματιστεί.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου θα αρχίσουν στις 11:50 το πρωί (ώρα Ελλάδας) και ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:00.

Αποτελέσματα