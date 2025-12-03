Η μάχη για το φετινό πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα ανάμεσα σε τρεις.

Ένας στρατηγικά περίπλοκος αγώνας στο Κατάρ άνοιξε πλήρως τη μάχη του παγκόσμιου πρωταθλήματος του 2025, οδηγώντας σε μια τριπλή αναμέτρηση για τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Η απρόσμενη έβδομη φετινή νίκη του Μαξ Φερστάπεν σημαίνει ότι ο οδηγός της Red Bull Racing, όπως και οι δύο οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, μπορούν θεωρητικά να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Νόρις φτάνει στον τελικό του 2025 ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας με 408 βαθμούς, 12 περισσότερους από τον Φερστάπεν, ενώ ο Πιάστρι βρίσκεται 16 βαθμούς πίσω.

Με 25 βαθμούς διαθέσιμους στο Άμπου Ντάμπι, τι χρειάζεται ο καθένας για να φύγει ως παγκόσμιος πρωταθλητής; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Πώς μπορεί να πάρει τον τίτλο ο Νόρις

Παρά την απογοητευτική 4η θέση στο Κατάρ, ο Νόρις παραμένει το φαβορί για τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του.

Το σενάριο είναι απλό: με οποιαδήποτε θέση στο βάθρο, ανεξάρτητα από το πού θα τερματίσουν οι αντίπαλοί του, ο Βρετανός θα γίνει ο 11ος παγκόσμιος πρωταθλητής από τη Μ. Βρετανία.

Αν τερματίσει 4ος, εξασφαλίζει τον τίτλο εφόσον ο Φερστάπεν δεν κερδίσει τον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, ο Νόρις πρέπει να τερματίσει εντός 12 βαθμών από τον Φερστάπεν και εντός 16 βαθμών από τον Πιάστρι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο Νόρις κατακτά το πρωτάθλημα, καθώς υπερισχύει στα κριτήρια ισοβαθμίας.

Οι τρεις διεκδικητές έχουν από επτά νίκες φέτος, συνεπώς ο τίτλος θα κριθεί στις 2ες θέσεις. Ο Νόρις έχει οκτώ, ο Φερστάπεν πέντε και ο Πιάστρι τέσσερις, γεγονός που δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στον Βρετανό.

Πώς μπορεί να πάρει τον τίτλο ο Φερστάπεν

Το απλούστερο σενάριο για τον Φερστάπεν είναι να κερδίσει τον αγώνα και ο Νόρις να τερματίσει 4ος ή χαμηλότερα.

Ακόμη και χωρίς νίκη, ο Ολλανδός πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον 13 βαθμούς έναντι του Νόρις, ενώ παράλληλα να μην χάσει πέντε ή περισσότερους βαθμούς από τον Πιάστρι, ώστε να κατακτήσει το πέμπτο του πρωτάθλημα.

Το 2025 είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2010 όπου περισσότεροι από δύο οδηγοί φτάνουν στον τελευταίο αγώνα με πιθανότητες τίτλου.

Τότε, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ανέτρεψε διαφορά 15 βαθμών για να πάρει τον πρώτο από τους τέσσερις τίτλους του, τοποθετώντας τον εαυτό του στην ιστορία ως ο μοναδικός πρωτοπόρος που δεν ήταν φαβορί πριν το φινάλε και όμως κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ο Φερστάπεν θα αναζητήσει ανάλογη έμπνευση για να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της Formula 1.

Πώς μπορεί να πάρει τον τίτλο ο Πιάστρι

Ο Πιάστρι φτάνει στο Άμπου Ντάμπι «πληγωμένος» μετά την απώλεια μιας σχεδόν βέβαιης νίκης στο Κατάρ λόγω στρατηγικής της McLaren.

Ο Αυστραλός χρειάζεται οπωσδήποτε τερματισμό στην πρώτη ή δεύτερη θέση για να έχει πιθανότητες να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά.

Ακόμη κι αν κερδίσει, θα χρειαστεί ο Νόρις να τερματίσει 6ος ή χαμηλότερα. Αν τερματίσει 2ος, τότε ο Νόρις πρέπει να είναι 10ος ή χαμηλότερα και ο Φερστάπεν να μην ανέβει πάνω από την 4η θέση.

Το δεύτερο αυτό σενάριο απαιτεί επίσης νίκη από οδηγό εκτός των διεκδικητών — για παράδειγμα από Mercedes ή Ferrari.



Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Κατάρ, του αγώνα που η στρατηγική της McLaren έστειλε το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα.