F1 - Όλα τα σενάρια που θα καθορίσουν το πρωτάθλημα στο Άμπου Ντάμπι
- Πώς μπορεί να πάρει τον τίτλο ο Νόρις
- Πώς μπορεί να πάρει τον τίτλο ο Φερστάπεν
- Πώς μπορεί να πάρει τον τίτλο ο Πιάστρι
Ένας στρατηγικά περίπλοκος αγώνας στο Κατάρ άνοιξε πλήρως τη μάχη του παγκόσμιου πρωταθλήματος του 2025, οδηγώντας σε μια τριπλή αναμέτρηση για τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Η απρόσμενη έβδομη φετινή νίκη του Μαξ Φερστάπεν σημαίνει ότι ο οδηγός της Red Bull Racing, όπως και οι δύο οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, μπορούν θεωρητικά να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στο Άμπου Ντάμπι.
Ο Νόρις φτάνει στον τελικό του 2025 ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας με 408 βαθμούς, 12 περισσότερους από τον Φερστάπεν, ενώ ο Πιάστρι βρίσκεται 16 βαθμούς πίσω.
Με 25 βαθμούς διαθέσιμους στο Άμπου Ντάμπι, τι χρειάζεται ο καθένας για να φύγει ως παγκόσμιος πρωταθλητής; Ακολουθούν οι απαντήσεις.
Πώς μπορεί να πάρει τον τίτλο ο Νόρις
Παρά την απογοητευτική 4η θέση στο Κατάρ, ο Νόρις παραμένει το φαβορί για τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του.
Το σενάριο είναι απλό: με οποιαδήποτε θέση στο βάθρο, ανεξάρτητα από το πού θα τερματίσουν οι αντίπαλοί του, ο Βρετανός θα γίνει ο 11ος παγκόσμιος πρωταθλητής από τη Μ. Βρετανία.
Αν τερματίσει 4ος, εξασφαλίζει τον τίτλο εφόσον ο Φερστάπεν δεν κερδίσει τον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, ο Νόρις πρέπει να τερματίσει εντός 12 βαθμών από τον Φερστάπεν και εντός 16 βαθμών από τον Πιάστρι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο Νόρις κατακτά το πρωτάθλημα, καθώς υπερισχύει στα κριτήρια ισοβαθμίας.
Οι τρεις διεκδικητές έχουν από επτά νίκες φέτος, συνεπώς ο τίτλος θα κριθεί στις 2ες θέσεις. Ο Νόρις έχει οκτώ, ο Φερστάπεν πέντε και ο Πιάστρι τέσσερις, γεγονός που δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στον Βρετανό.
Πώς μπορεί να πάρει τον τίτλο ο Φερστάπεν
Το απλούστερο σενάριο για τον Φερστάπεν είναι να κερδίσει τον αγώνα και ο Νόρις να τερματίσει 4ος ή χαμηλότερα.
Ακόμη και χωρίς νίκη, ο Ολλανδός πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον 13 βαθμούς έναντι του Νόρις, ενώ παράλληλα να μην χάσει πέντε ή περισσότερους βαθμούς από τον Πιάστρι, ώστε να κατακτήσει το πέμπτο του πρωτάθλημα.
Το 2025 είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2010 όπου περισσότεροι από δύο οδηγοί φτάνουν στον τελευταίο αγώνα με πιθανότητες τίτλου.
Τότε, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ανέτρεψε διαφορά 15 βαθμών για να πάρει τον πρώτο από τους τέσσερις τίτλους του, τοποθετώντας τον εαυτό του στην ιστορία ως ο μοναδικός πρωτοπόρος που δεν ήταν φαβορί πριν το φινάλε και όμως κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Ο Φερστάπεν θα αναζητήσει ανάλογη έμπνευση για να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της Formula 1.
Πώς μπορεί να πάρει τον τίτλο ο Πιάστρι
Ο Πιάστρι φτάνει στο Άμπου Ντάμπι «πληγωμένος» μετά την απώλεια μιας σχεδόν βέβαιης νίκης στο Κατάρ λόγω στρατηγικής της McLaren.
Ο Αυστραλός χρειάζεται οπωσδήποτε τερματισμό στην πρώτη ή δεύτερη θέση για να έχει πιθανότητες να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά.
Ακόμη κι αν κερδίσει, θα χρειαστεί ο Νόρις να τερματίσει 6ος ή χαμηλότερα. Αν τερματίσει 2ος, τότε ο Νόρις πρέπει να είναι 10ος ή χαμηλότερα και ο Φερστάπεν να μην ανέβει πάνω από την 4η θέση.
Το δεύτερο αυτό σενάριο απαιτεί επίσης νίκη από οδηγό εκτός των διεκδικητών — για παράδειγμα από Mercedes ή Ferrari.
Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Κατάρ, του αγώνα που η στρατηγική της McLaren έστειλε το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα.