Η βρετανική ομάδα δώσει την ευκαιρία σε επίδοξους αγοραστές να αποκτήσουν ένα μονοθέσιο της Formula 1 πριν αυτό πατήσει πίστα.

Η McLaren Racing ανακοίνωσε ότι θα δημοπρατήσει αργότερα φέτος μια μοναδική συλλογή αγωνιστικών αυτοκινήτων που βρίσκονται ακόμη σε φάση εξέλιξης. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ένα μελλοντικού μονοθέσιο της Formula 1 που έχει βασιστεί στους κανονισμούς του 2026.

Σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως πρωτοποριακή, ομάδα του Ουόκινγκ, σε συνεργασία με τον οίκο δημοπρασιών RM Sotheby’s, θα βγάλει στο σφυρί τον διάδοχο της MCL39 (σ.σ. το μονοθέσιο της F1 του 2025) κατά τη διάρκεια του Grand Prix Αμπού Ντάμπι 2025. Αυτό σημαίνει πως συλλέκτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μονοθέσιο κατασκευασμένο με βάση τους τωρινούς και τους νέους κανονισμούς της F1, με αυτό του 2026 να μην συμμετάσχει στον πρώτο του αγώνα.

Come join us for a tour around the MTC 🤩#McLaren — McLaren (@McLarenF1) August 13, 2025

Αγοράζεις τώρα, παραλαμβάνεις το 2028

Το νέο μοντέλο – το οποίο αναμένεται να ονομαστεί MCL40 – θα παραδοθεί στον νικητή της δημοπρασίας το 2028. Μέχρι τότε, ο αγοραστής θα λάβει ένα μονοθέσιο-εκθέματος του 2025 με leasing, ώστε να το επιδεικνύει όπου επιθυμείο.

Ο τυχερός νικητής θα προσκληθεί επίσης στο McLaren Technology Centre στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα αποκτήσει «μοναδική πρόσβαση στο εργοστάσιο της McLaren Racing και σε συναρπαστικές εκδηλώσεις», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Indycar και WEC στο προσκήνιο

Στη δημοπρασία θα διατεθεί και το αγωνιστικό του IndyCar με το οποίο ο Πάτο Ο’Γουόρντ θα συμμετάσχει στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης του 2026, καθώς και ένα πρωτότυπο LMDh της ομάδας, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) το 2027.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει και γιορτή για το γεγονός ότι η McLaren είναι η μοναδική ομάδα που έχει κατακτήσει το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού – δηλαδή τη νίκη στο Grand Prix Μονακό, το Indy 500 και τις 24 Ώρες Λε Μαν.