H γερμανική ομάδα της Formula 1 αναμένεται να αποκτήσει έναν νέο επενδυτή, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι χορηγός της.

Διοικητικές εξελίξεις αναμένονται στη Mercedes-AMG F1. Σύμφωνα με τους Financial Times o επικεφαλής και CEO της, Τότο Βολφ, φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πουλήσει μέρος του ποσοστού του στη γερμανική ομάδα στον Τζορτζ Κουρτζ.

Πρόκειται για τον συνιδρυτή και CEO της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) CrowdStrike.

Ο Βολφ, που κατέχει το 33% της ομάδας του Μπράκλεϊ, σκέφτεται να παραχωρήσει περίπου 5% των μετοχών του στον Κουρτζ. O Αμερικανός γνωρίζει πολύ καλά τη Mercedes, καθώς η CrowdStrike είναι επίσημος χορηγός της γερμανικής ομάδας από το 2009.

Η νέα αποτίμηση της Mercedes… ζαλίζει

Η σημερινή αξία της Mercedes-AMG F1 φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, αριθμός εντυπωσιακός αν σκεφτεί κανείς ότι η Ineos του Τζιμ Ράτκλιφ αγόρασε το δικό της 33% το 2021 για μόλις 250 εκατομμύρια δολάρια.

Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πώληση δεν θα επηρεάσει τη θέση του Βολφ, ο οποίος θα παραμείνει επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team.

Σε επίσημη δήλωσή της, η Mercedes ανέφερε:

«Η δομή διοίκησης της ομάδας παραμένει αμετάβλητη και όλοι οι εταίροι – Mercedes-Benz, Toto και Ineos – παραμένουν πλήρως δεσμευμένοι στην επιτυχία της Mercedes στη Formula 1».

Ρεκόρ κερδών και ιστορικά μερίσματα

Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα έχει καταγράψει ιστορικά οικονομικά αποτελέσματα, σημειώνοντας καθαρά κέρδη ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από ετήσια έσοδα άνω των 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024.

Αυτό μεταφράστηκε σε μέρισμα περίπου 115 εκατομμυρίων δολαρίων που μοιράστηκε ανάμεσα στους Βολφ, Ineos και Mercedes-Benz Group — ποσό που ξεπερνά τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερων ομάδων του grid.

Ποιος είναι ο Τζορτζ Κουρτζ

Παρότι γνωστός για την καριέρα του στην κυβερνοασφάλεια, ο Τζορτζ Κουρτζ δεν είναι άγνωστος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο 55χρονος διαθέτει αγωνιστική άδεια FIA Bronze και έχει λάβει μέρος σε πέντε σεζόν του WeatherTech SportsCar Championship, θεσμό που υποστηρίζεται από την IMSA.

Έχει αγωνιστεί επίσης σε τέσσερις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα, τερματίζοντας δεύτερος το 2023 και το 2024, καθώς και σε τρεις συμμετοχές στις 24 Ώρες Λε Μαν, όπου κατέκτησε νίκη στην κατηγορία LMP2 Pro-Am το 2023.