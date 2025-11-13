Με στόχο να διεκδικεί πρωταθλήματα μέχρι το τέλος της δεκαετίας η γερμανική εταιρεία παρουσίασε ένα πρωτότυπο μονοθέσιο βασισμένο στη νέα γενιά κανονισμών της Formula 1.

Η Audi έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στο φιλόδοξο σχέδιό της για τη Formula 1, παρουσιάζοντας επίσημα το R26 Concept Car. Πρόκειται το πρώτο δείγμα του μονοθεσίου που θα συμμετάσχει το 2026, όταν η γερμανική εταιρεία θα κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, όπου η Audi αποκάλυψε τη νέα της αγωνιστική ταυτότητα και τη χαρακτηριστική ασημί-κόκκινη-μαύρη αγωνιστική εμφάνιση, που θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή της. Η γερμανική εταιρεία θα εισέλθει στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ έπειτα από την πλήρη εξαγορά της Sauber Motorsport.

Φιλοδοξία πρωταθλητών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, ξεκαθάρισε το πλάνο ανάπτυξης της ομάδας με σαφή ορίζοντα πενταετίας:

«Τα επόμενα δύο χρόνια θα είμαστε διεκδικητές. Πρέπει να εξελιχθούμε από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και να έχουμε φιλοδοξίες ήδη για το 2026 και το 2027. Από το 2028 θέλουμε να είμαστε πραγματικοί ανταγωνιστές και από το 2030 να παλεύουμε για το πρωτάθλημα».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Ματία Μπινότο (Τεχνικός Διευθυντής και CEO της ομάδας), ο Τζόναθαν Ουίτλι (επικεφαλής ομάδας) οι οδηγοί Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γκάμπριελ Μπορτολέτο, και ο Στέφανο Ντομενικάλι, CEO της Formula 1.

Μπινότο: «Η Audi θα έχει τεχνολογικό πλεονέκτημα»

Ο πρώην επικεφαλής της Ferrari, Ματία Μπινότο, τόνισε ότι η στρατηγική της Audi να σχεδιάζει και το σασί και τη μονάδα ισχύος εσωτερικά θα της δώσει καθοριστικό προβάδισμα έναντι των πελατειακών ομάδων:

«Για να γίνεις επιτυχημένος στο μέλλον, πρέπει να έχεις τον πλήρη έλεγχο του σασί και του κινητήρα. Ναι, αυτό κάνει τα πράγματα πιο σύνθετα, αλλά δίνει και τεχνικό πλεονέκτημα. Η Audi δεν ήρθε στη Formula 1 απλώς για να συμμετάσχει — ήρθε για να κερδίσει».

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή του δικού της υβριδικού κινητήρα στις εγκαταστάσεις της στο Νόιμπεργκ, ενώ πούλησε και ένα μικρό ποσοστό μετοχών στο επενδυτικό ταμείο του Κατάρ, για να ενισχύσει την ανάπτυξη του project.

Η νέα εποχή ξεκινά το 2026

Το R26 Concept είναι η πρώτη ματιά στο αγωνιστικό μέλλον της Audi στη Formula 1, καθώς από το 2026 το πρωτάθλημα εισέρχεται στη νέα υβριδική εποχή, με κινητήρες 50% ηλεκτρικής ισχύος και 100% βιώσιμα καύσιμα.

Με σαφή στρατηγική, κορυφαίο τεχνικό επιτελείο και μεγάλη επένδυση στη Sauber, η Audi δηλώνει έτοιμη όχι απλώς να συμμετάσχει, αλλά να πρωταγωνιστήσει.