Σε θέση οδηγού μετά από πολλούς μήνες βρέθηκε ο Μεξικανός και το έκανε με μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας της Formula 1.

Η Cadillac Formula 1 Team έκανε το πρώτο της αγωνιστικό βήμα πριν κάνει το επίσημο ντεμπούτο της το 2026. H αμερικανική ομάδα έκανε τα πρώτα της αγωνιστικά χιλιόμετρα εντός πίστας με τον Σέρχιο Πέρεζ σε ρόλο οδηγού.

Ο Μεξικανός βρέθηκε στην πίστα της Ίμολα για να δοκιμάσει μια Ferrari SF-23 στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Cadillac για την είσοδό της στη Formula 1 το 2026.

H Cadillac στην πίστα με τη βοήθεια της Ferrari

Η αμερικανική εταιρεία, που θα γίνει η 11η ομάδα του grid από το 2026, έχει περάσει μήνες δουλεύοντας σε προσομοιωτές και αναπτύσσοντας τις αγωνιστικές διαδικασίες της. Όμως μέχρι τώρα δεν είχε στη διάθεσή της μονοθέσιο σύμφωνα με τους κανονισμούς της F1.

Αυτό αλλάζει, καθώς η Cadillac έκλεισε συμφωνία με τη Ferrari, η οποία θα είναι και προμηθευτής της μονάδας ισχύος, για τη χρήση ενός μονοθέσιου SF-23 δύο ετών, που πληροί τους κανονισμούς δοκιμών μονοθεσίου παλαιότερης σεζόν.

Την Τετάρτη 12/11 ξεκίνησε το διήμερο τεστ με τον Πέρεζ στο τιμόνι του μονοθεσίου, το οποίο έχει «γυμνό» carbon livery, χωρίς χρώματα ή χορηγούς. Στην πίστα της Ίμολα βρέθηκαν 30 μηχανικοί της Ferrari και 20 της Cadillac. Το μονοθέσιο πέρασε πρώτα από shakedown στη Φιοράνο, με οδηγό τον Αρτούρ Λεκλέρ, πριν φτάσει στην Ιταλική πίστα για το επίσημο τεστ.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία εντός πίστας

Μιλώντας αποκλειστικά στο motorsport.com κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Σιγκαπούρης, ο επικεφαλής της Cadillac Γκρέαμ Λόουντον εξήγησε ότι ο σκοπός του τεστ δεν είναι να αποκτήσει τεχνικό πλεονέκτημα, αλλά να προετοιμάσει τους ανθρώπους της ομάδας για τις πραγματικές συνθήκες ενός αγώνα F1.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εμπειρία της ίδιας της ομάδας. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μονοθέσιο, γιατί στις προσομοιώσεις προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα όσο το δυνατόν περισσότερο. Νομίζω ότι κάποιοι παρεξηγούν τη διαδικασία, πιστεύοντας ότι με κάποιον τρόπο αποκτούμε πλεονέκτημα δοκιμάζοντας το αυτοκίνητο κάποιου άλλου. Δεν δοκιμάζουμε το αυτοκίνητο, δοκιμάζουμε τους ανθρώπους μας. Θέλουμε οι μηχανικοί μας να αποκτήσουν τη “μυϊκή μνήμη” του χειρισμού ενός μονοθέσιου F1: να τοποθετούν τις θερμαντικές κουβέρτες, να δουλεύουν με τη θερμότητα και το μέγεθος του αυτοκινήτου, να αισθάνονται την παρουσία του. Αυτές είναι εμπειρίες που δεν μεταφέρονται από τα simulations», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Λόουντον, αυτό το πρώτο τεστ είναι «ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσει η ομάδα να λειτουργήσει αρμονικά σε πραγματικές συνθήκες αγώνα».

Η Cadillac θα συνεχίσει να εξελίσσει το δικό της μονοθέσιο ενόψει του 2026, ενώ ο δεύτερος οδηγός της ομάδας, Βάλτερι Μπότας, θα ξεκινήσει την εμπλοκή του αργότερα, καθώς παραμένει δοκιμαστής της Mercedes μέχρι το τέλος του 2025.

