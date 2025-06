Η βρετανική μάρκα αποκάλυψε το νέο της Hypercar για το WEC, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία αγώνων αντοχής.

Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο περιθώριο των 24 Ωρών Λε Μαν, η McLaren Racing παρουσίασε το νέο της Hypercar για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (FIA WEC). Η αποκάλυψη έγινε την παραμονή του ιστορικού αγώνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της βρετανικής μάρκας στην κορυφαία κατηγορία αγώνων αντοχής, η οποία θα γίνει το 2027.

Το χρονικό σημείο της παρουσίασης του Hypercar δεν ήταν τυχαίο, μιας και φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια μετά τη θρυλική νίκη της στο Λε Μαν το 1995 με το McLaren F1 GTR.

Το νέο Hypercar, που δεν έχει ακόμη επίσημη ονομασία, βασίζεται στο σετ κανονισμών LMDh και θα πάρει μέρος στην κορυφαία κατηγορία του WEC. Διαθέτει σασί της Dallara, όπως τα Cadillac V-Series.R και BMW M Hybrid V8.

H διάταξη του κινητήρα θα είναι V6 twin-turbo και θα είναι, σχεδιασμένος από κοινού από τη McLaren Racing και τη McLaren Automotive, με την τεχνολογία να είναι εμπνευσμένη από το supercar Artura.

Η McLaren όρισε ως εργοστασιακή της ομάδα τη United Autosports (δύο νίκες στην κατηγορία LMP2 στο Λε Μαν) και δημιούργησαν τη McLaren United AS.

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή της βρετανικής μάρκας στο WEC. «Το Λε Μαν του 1995 ήταν μια εμβληματική στιγμή για τη McLaren. Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε ξανά τη δόξα στο WEC 2027».

Επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας του WEC θα είναι ο Τζέιμς Μπράκλεϊ, ο οποίος είναι πρώην διευθυντής της Jaguar TCS Racing στη Formula E.

