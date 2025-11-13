Ο 26χρονος Ολλανδός επιθετικός είναι ο νέος πρεσβευτής της Bentley Motors στην Ευρώπη.

Τον Κόντι Χάκπο επέλεξε η Bentley Motors ως το νέο της πρεσβευτή, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά για όλη την Ευρώπη. Ο Ολλανδός επιθετικός της Λίβερπουλ αντανακλά τις αξίες της πολυτελούς μάρκας, όπως η δύναμη και η προσοχή στην λεπτομέρεια.

Ο Χάκπο οδηγεί μία Bentayga S Black Edition, όμως το 2026 θα παραλάβει το μοντέλο που έχει παραγγείλει. Πρόκειται για μία Bentayga Speed, η οποία εφοδιάζεται με twin-turbo V8 κινητήρα, ισχύος 650 ίππων.

Ο 26χρονος άσος των γηπέδων επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Bentley στο Κρου και συμμετείχε στη διαδικασία ραφής με δέρμα του τιμονιού.