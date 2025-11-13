To F1 Academy ήρθε για να μείνει

Το αμιγώς γυναικείο πρωτάθλημα μονοθεσίων που φέρνει στο προσκήνιο μία νέα γενιά οδηγών θα συνεχίσει να έχει τη στήριξη της Formula 1.

Η Formula 1 ανακοίνωσε μια πολυετή ιστορική συμφωνία με τo F1 Academy, επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι ομάδες του grid θα συνεχίσουν να στηρίζουν ενεργά το πρωτοποριακό πρωτάθλημα γυναικών τα επόμενα χρόνια. Η συμφωνία προβλέπει ότι και οι 10 υπάρχουσες ομάδες του σπορ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια οδηγό και θα «ντύσουν» με τα χρώματά τους από ένα μονοθέσιο.

Με τον τρόπο αυτό η σύνδεση των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη με την εξέλιξη της νέας γενιάς γυναικών οδηγών θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα.

Η Cadillac, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στη Formula 1 το 2026, θα επεκτείνει τη συμμετοχή της στη F1 Academy από το 2027. Έτσι κι αυτή με τη σειρά της θα στηρίξει ενεργά το project της γυναικείας εκπαίδευσης και ανάδειξης ταλέντων.

Αλλάζουν οι κανονισμοί από το 2027

Παράλληλα με τη νέα συμφωνία, η F1 Academy ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς, που θα επιτρέπει σε ορισμένες οδηγούς να παραμείνουν στην κατηγορία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η εξαίρεση αυτή θα δίνεται «αποκλειστικά σε οδηγούς των οποίων οι επιδόσεις δείχνουν σαφές περιθώριο περαιτέρω εξέλιξης». Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο σταθερής και ανταγωνιστικής βάσης, επιτρέποντας στις κορυφαίες νέες οδηγούς να συνεχίσουν να αναπτύσσονται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον προτού κάνουν το επόμενο βήμα προς τα ανώτερα πρωταθλήματα.

Η διευθύντρια της F1 Academy, Σούζι Βολφ, υπογράμμισε τη σημασία της νέας συμφωνίας και τη δέσμευση της Formula 1 για τη μακροπρόθεσμη στήριξη του θεσμού:

«Η μακροχρόνια δέσμευση όλων των δέκα ομάδων της Formula 1, καθώς και η προσθήκη της Cadillac στο grid μας από το 2027, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για το μέλλον του F1 Academy. Δεν δημιουργούμε απλώς μια πλατφόρμα για τη σημερινή γενιά γυναικών οδηγών• χτίζουμε έναν ολόκληρο δρόμο που θα υποστηρίξει τις επόμενες γενιές ταλέντων».

Μια σταθερή βάση για το μέλλον

Η νέα συμφωνία μεταξύ Formula 1 και F1 Academy έρχεται ως φυσική εξέλιξη μιας συνεργασίας που έχει ήδη αρχίσει να δίνει νέα διάσταση στο ρόλο των γυναικών στους αγώνες ταχύτητας.

Με την πλήρη στήριξη όλων των ομάδων – από τη Red Bull και τη Ferrari, μέχρι τη Mercedes και τη Williams – το θεσμικό πλαίσιο του F1 Academy ενισχύεται, προσφέροντας ένα πιο ξεκάθαρο μονοπάτι εξέλιξης για τις γυναίκες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.