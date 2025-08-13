Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Αυστρία και την πίστα του Red Bull Ring.

Διακοπές τέλος για το MotoGP. Το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς επιστρέφει μετά την καλοκαιρινή του διακοπή με το Grand Prix Αυστρίας το τριήμερο 15-17 Αυγούστου. Ομάδες και αναβάτες είναι έτοιμοι για μία ακόμη μεγάλη μάχη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Red Bull Ring.

O αγώνας στην Αυστρία που θα γίνει στην «καρδιά» του Αυγούστου είναι ο 13ος στο φετινό πρωτάθλημα.

Γνωρίστε την πίστα της Αυστρίας

Το Red Bull Ring εντάχθηκε στο πρόγραμμα το 2016 κι έπειτα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στο πρωτάθλημα. Η διαδρομή έχει μήκος 4,32 χιλιόμετρα και αποτελείται από 11 στροφές, 8 δεξιές και 3 αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους αναβάτες να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου.

Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Αυστρίας τις έχουν οι Τζάκομο Αγκοστίνι και Ανχέλ Νιέτο με 6. Νικητής το 2024 ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati. To Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 14 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 28 γύρους.

Όλοι κυνηγούν τον Μ. Μάρκεθ

Στον αγώνα της Τσεχίας ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε μία ακόμη άνετη νίκη και επέκτεινε τη διαφορά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός δείχνει να είναι άπιαστος σε μία χρονιά απόλυτης κυριαρχίας. Μένει να δούμε αν θα κατακτήσει και το Red Bull Ring, μία πίστα στην οποία έχει χάσει αρκετούς αγώνες στο… νήμα από αναβάτες με μοτοσικλέτα της Ducati.

Η μετάδοση του αγώνα

Το Grand Prix Αυστρίας στην πίστα του Red Bull Ring, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 13ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα GP Αυστρίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 15 Αυγούστου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 16 Αυγούστου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-16:25 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 17 Αυγούστου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 - Αγώνας