O επικεφαλής της Mercedes-Benz θεωρεί μη-ρεαλιστική την απαγόρευση των θερμικών κινητήρων στην ΕΕ

Ο Όλα Καλένιους προειδοποιεί ότι η αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη μπορεί να καταρρεύσει αν προχωρήσει το σχέδιο για πλήρη απαγόρευση πωλήσεων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων από το 2035.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Όλα Κάλενιους, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει το σχέδιό της για πλήρη απαγόρευση πωλήσεων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, προειδοποιώντας ότι, αν εφαρμοστεί όπως έχει σχεδιαστεί, η αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη μπορεί να οδηγηθεί σε κατάρρευση.

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, ο Κάλενιους –που είναι και πρόεδρος του ευρωπαϊκού συνδέσμου αυτοκινητοβιομηχανιών ACEA– τόνισε ότι η απόφαση της ΕΕ πρέπει να υποβληθεί σε έναν «ρεαλιστικό έλεγχο» κατά την προγραμματισμένη αναθεώρησή της στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βεβιασμένη μετάβαση σε 100% μηδενικών εκπομπών μοντέλα θα ωθήσει τους καταναλωτές να σπεύσουν να αγοράσουν βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα πριν την απαγόρευση, προκαλώντας αναταραχή στην αγορά.

Η στρατηγική της ΕΕ

Η τρέχουσα νομοθεσία, που εντάσσεται στη στρατηγική απανθρακοποίησης της ΕΕ, προβλέπει ότι από το 2035 και μετά θα μπορούν να ταξινομούνται μόνο νέα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών CO₂, αποκλείοντας πρακτικά τη διάθεση οχημάτων με θερμικούς κινητήρες. Ωστόσο, η εφαρμογή της έρχεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ήδη αντιμετωπίζουν χαμηλή ζήτηση, έντονο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες και απογοητευτικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

«Φυσικά και πρέπει να πετύχουμε την απανθρακοποίηση, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας την οικονομία μας», δήλωσε ο Κάλενιους, προτείνοντας αντί για σκληρές απαγορεύσεις, μέτρα που θα ενθαρρύνουν την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Μεταξύ αυτών, φορολογικά κίνητρα για τους αγοραστές και χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα σημεία φόρτισης, ώστε η μετάβαση να γίνει πιο ελκυστική και προσιτή.

Η παρέμβαση του επικεφαλής της Mercedes-Benz έρχεται να προστεθεί σε μια αυξανόμενη ομάδα στελεχών και φορέων της αυτοκινητοβιομηχανίας που ζητούν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ή στην εφαρμογή της απαγόρευσης, θεωρώντας ότι η πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη τις οικονομικές και τεχνολογικές πραγματικότητες πριν γίνει μη αναστρέψιμη.