Ο boxer της BMW τώρα κάνει και… καφέ

Η BMW μετατρέπει τον εμβληματικό κινητήρα Big Boxer της R 18 σε μια συλλεκτική εσπρεσιέρα που συνδυάζει μοτοσυκλετιστική ψυχή και ιταλική κουλτούρα καφέ.

Σίγουρα όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει την πασίγνωστη έκφραση όταν ένα όχημα φαίνεται να μπορεί να κάνει τα πάντα: «Καφέ κάνει;». Συνήθως τη λέμε κοροϊδευτικά, για να δείξουμε ότι η συζήτηση για τα «προσόντα» ενός αυτοκινήτου ή μιας μοτοσυκλέτας έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Στην περίπτωση της BMW, όμως, η απάντηση είναι πλέον κυριολεκτική.

Η BMW Motorrad συνεργάστηκε με την ECM Manufacture, μια γερμανική εταιρεία γνωστή για τις χειροποίητες επαγγελματικές εσπρεσιέρες, και παρουσίασε την BMW Big Coffee Boxer. Μια καφετιέρα φτιαγμένη μέσα σε πραγματικό κινητήρα Big Boxer της R 18 – του δικύλινδρου 1.800 κυβικών που αποτελεί την καρδιά της μεγαλύτερης cruiser μοτοσυκλέτας της μάρκας.

Ένα μοτέρ που… βράζει

Η ιδέα ξεκίνησε ως δημιουργικό project για να τιμηθεί η αισθητική και η μηχανολογική τελειότητα του Big Boxer, και κατέληξε σε ένα συλλεκτικό αντικείμενο που παράγεται σε μόλις 80 κομμάτια παγκοσμίως. Κάθε ένα είναι φτιαγμένο στο χέρι και ενσωματώνει επαγγελματικές λύσεις εκχύλισης: διπλούς λέβητες για καφέ και ατμό, κλασικό brew group τύπου E61, περιστροφική αντλία και πλήρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και πίεσης.

Εκεί που στις μοτοσυκλέτες θα έβλεπες ψύκτρες, καλώδια και εισαγωγές αέρα, εδώ βρίσκονται μετρητές πίεσης, ακροφύσια ατμού και λαβές portafilter. Το αλουμινένιο μπλοκ του κινητήρα, με τις κυλινδροκεφαλές αριστερά και δεξιά, δίνει την αίσθηση ότι η μηχανή είναι έτοιμη να πάρει μπροστά – μόνο που αντί για καυσαέρια, βγάζει άρωμα φρεσκοκομμένου espresso.

Premium εμπειρία, premium τιμή

Η BMW και η ECM δεν συμβιβάστηκαν σε τίποτα: οι ρυθμίσεις pre-infusion, η ακρίβεια θερμοκρασίας και η σταθερή πίεση εξασφαλίζουν εκχύλιση επιπέδου barista. Το βάρος φτάνει τα 65 κιλά και η ποιότητα κατασκευής είναι τέτοια που δύσκολα θα βρεις σε οικιακή συσκευή.

Βέβαια, όλα αυτά έχουν το τίμημά τους. Ο BMW Big Coffee Boxer κοστίζει 7.900 ευρώ και, όπως είναι αναμενόμενο, απευθύνεται σε συλλέκτες, φανατικούς φίλους της μάρκας και σε καφέ-μπαρ με ισχυρή δόση μοτοσυκλετιστικής κουλτούρας.

Η εσπρεσιέρα δεν είναι απλώς μια λειτουργική συσκευή, αλλά ένα κομμάτι μηχανολογικής τέχνης. Κάθε λεπτομέρεια, από το γυαλισμένο μέταλλο μέχρι την τοποθέτηση των χειριστηρίων, έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει την εμπειρία που προσφέρει μια BMW R 18: στιβαρή, αυθεντική, με έμφαση στην παράδοση αλλά και στην απόλαυση. Και αν αναρωτιέστε αν «κάνει και καφέ», η απάντηση είναι «ναι» - και μάλιστα με τρόπο που λίγες μηχανές –δικύλινδρες ή όχι– μπορούν να πετύχουν.