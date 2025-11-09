Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Ιντερλάγκος; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 21ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Βραζιλίας, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 71 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο τρίτος από τους τέσσερις διαδοχικούς που θα πραγματοποιηθούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η μάχη για τη νίκη θα είναι συναρπαστική

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με έναν εκπληκτικό γύρο στο τέλος του Q3 εξασφάλισε την pole position, η οποία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη στη μάχη του τίτλου. Δίπλα του θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, ο οποίος θέλει το βάθρο.

Ο Όσκαρ Πιάστρι θέλει να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ στην εκκίνηση και από 4ος θέλει ως χειρότερο πλασάρισμα τη 2η θέση. Από το pit-lane θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, οποίος θέλει όσο τίποτα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα για να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

It was the tightest Q3 in F1 HISTORY! Go onboard with P2-starter Kimi Antonelli for the ghost battle 👻#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/dtgTeCbY10 November 9, 2025

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, η πλειονότητα των οδηγών έχει τουλάχιστον ένα φρέσκο διαθέσιμο σετ ελαστικών της μεσαίας και σκληρής γόμας ελαστικών. Στους οδηγούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται αυτοί των κορυφαίων τεσσάρων ομάδων εκτός του Τζορτζ Ράσελ, με τον Βρετανό να μην έχει φρέσκια μεσαία γόμα.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος εκκινεί από το pit-lane, έχει στη διάθεσή του 3 φρέσκα σετ της μαλακής γόμας ελαστικών, 2 φρέσκα σετ της μεσαίας γόμας και 1 φρέσκο σετ της σκληρής γόμας ελαστικών.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, δίνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μαλακή γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 24 και 30. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η μεσαία.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι των δύο pit-stop. H Pirelli προτείνει εκκίνηση με τη μαλακή γόμα ελαστικών και οι δύο αλλαγές που περιλαμβάνει είναι για τη μεσαία γόμα ελαστικών. Συνολικά 5 στρατηγικές προτείνει η Pirelli, με τις εναπομείναντες να είναι η μία των 2 pit-stop και οι άλλες δύο του ενός pit-stop.

Από το πρωί στο Ιντερλάγκος βρέχει και αυτό αναμένεται να επηρεάσει τη στρατηγική.

Όλη η δράση του Grand Prix Μεξικού στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το Grand Prix Βραζιλίας είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 18:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση.