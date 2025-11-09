H συμβατική έκδοση βενζίνης έχει 114 ίππους, ενώ η υβριδική 145 ίππους.

Ο τιμοκατάλογος του Nissan Juke έχει πιο «ενδιαφέρουσες» τιμές, χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια της Νικ. I. Θεοχαράκης. Στην Ελλάδα διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρων - βενζίνης και υβριδικό - προσφέροντας συνδυασμούς που καλύπτουν κάθε ανάγκη οδηγού, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο DCT στη βενζινοκίνητη έκδοση και αυτόματο κιβώτιο στη υβριδική.

Το Nissan Juke είναι ετοιμοπαράδοτο και στις δύο εκδόσεις κινητήρων:

Juke με κινητήρα βενζίνης 114 ίππων - με τιμή που τώρα αρχίζει από 20.900€

Juke Hybrid 1.6 145 ίππων - με τιμή που τώρα αρχίζει από 24.790€

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ένα test drive μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Νιssan Ελλάδας.