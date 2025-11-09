Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Ιντερλάγκος για το 21ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Βραζιλίας. Ο 21ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Ιντερλάγκος του Σάο Πάουλο, μία εντυπωσιακή διαδρομή, θα έχει διάρκεια 71 γύρους.

Το πρωτάθλημα στα… χέρια του Νόρις

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση και εξασφάλισε τη δεύτερη συνεχόμενη pole του και θέλει να ολοκληρώσει ένα τέλειο τριήμερο στη Βραζιλία. Δίπλα του θα έχει, όπως και στον Αγώνα Σπριντ, τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, με τον Ιταλό να ψάχνει το δεύτερο βάθρο του στη σεζόν.

Τρίτος θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να θέλει ένα ακόμη βάθρο στη σεζόν. Δίπλα του στην εκκίνηση θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον Αυστραλό να εκκινεί για δεύτερη συνεχόμενη μέρα από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης.

Το midfield θα πάρει «φωτιά»

Στην 5η θέση συναντάμε τον Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls, o οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, με τον Βρετανό να θέλει μία ακόμα νίκη στη σεζόν. Την τέταρτη σειρά της εκκίνησης συνθέτουν οι Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, με τους δύο να θέλουν όσο τίποτα έναν τερματισμό στους βαθμούς.

Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν Πιέρ Γκασλί της Alpine και Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber. Αρκετοί οδηγοί των ομάδων του midfield είναι στις 10 πρώτες θέσεις με τη μάχη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών να είναι άκρως σημαντική.

Δίχως Φερστάπεν το grid

Έπειτα από τις καταστροφικές κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, ο Μαξ Φερστάπεν θα καταφύγει στην τελευταία του λύση. Η Red Bull Racing άλλαξε το set-up και τη μονάδα ισχύος στο μονοθέσιό του και θα πάρει εκκίνηση από το pit-lane. Το θετικό για τον Ολλανδό είναι πως μπορεί να επιλέξει τις σωστές ρυθμίσεις ώστε να ανέβει ψηλά στην κατάταξη.

Όλη η δράση του Grand Prix Βραζιλίας στο Gazzetta

