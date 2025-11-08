Kosmoride: Οι τρεις μάρκες παιδικών ποδηλάτων που διαθέτει
Τα παιδικά ποδήλατα είναι διαθέσιμα σε όλα τα φυσικά καταστήματα και στο kosmoride.gr.
Η Kosmoride, ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για ηλεκτρικά ποδήλατα στην Ελλάδα, διευρύνει επίσημα τη γκάμα της και παρουσιάζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένη σειρά παιδικών ποδηλάτων, διαθέσιμη σε όλα τα φυσικά καταστήματα και στο kosmoride.gr.
Η νέα καμπάνια της Kosmoride είναι εμπνευσμένη από τον μαγικό κόσμο της παιδικής φαντασίας. Δράκοι, κάστρα, περιπέτειες και ιστορίες όπου τα παιδιά πρωταγωνιστούν.
Η Kosmoride προσφέρει πλέον παιδικά ποδήλατα από τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες:
- Ideal – ελληνική τεχνογνωσία και αξιοπιστία
- KTM – υψηλή ποιότητα κατασκευής και σπορ DNA
- Woom – ένα από τα πιο δημοφιλή premium brands παγκοσμίως για παιδικά ποδήλατα, με εργονομία που έχει σχεδιαστεί 100% για παιδιά