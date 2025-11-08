Τα παιδικά ποδήλατα είναι διαθέσιμα σε όλα τα φυσικά καταστήματα και στο kosmoride.gr.

Η Kosmoride, ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για ηλεκτρικά ποδήλατα στην Ελλάδα, διευρύνει επίσημα τη γκάμα της και παρουσιάζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένη σειρά παιδικών ποδηλάτων, διαθέσιμη σε όλα τα φυσικά καταστήματα και στο kosmoride.gr.

Η νέα καμπάνια της Kosmoride είναι εμπνευσμένη από τον μαγικό κόσμο της παιδικής φαντασίας. Δράκοι, κάστρα, περιπέτειες και ιστορίες όπου τα παιδιά πρωταγωνιστούν.

Η Kosmoride προσφέρει πλέον παιδικά ποδήλατα από τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες: