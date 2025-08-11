Το GP1 της Garagisti & Co είναι ένα σπάνιο βρετανικό hypercar με ιταλική καρδιά που διατηρεί ζωντανό τον V12 ατμοσφαιρικό κινητήρα, ενώ διαθέτει χειροκίνητο κιβώτιο.

Η αγορά των hypercar υποδέχεται έναν νέο, εντυπωσιακό «παίκτη» που υπόσχεται να κερδίσει τις καρδιές των πιο απαιτητικών φίλων της αυτοκίνησης. Η Garagisti & Co, μια βρετανική startup με έντονη ιταλική επιρροή, παρουσίασε το GP1, ένα πανάλαφρο, χειροποίητο supercar περιορισμένης παραγωγής, με V12 ατμοσφαιρικό κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, στοιχεία που πλέον αποτελούν σπάνια «πολυτέλεια» στον κόσμο των σύγχρονων supercars.

Μόνο 25 αντίτυπα και τιμή που... ζαλίζει

Η ονομασία Garagisti προέρχεται από τον παλιό, υποτιμητικό όρο που χρησιμοποιούσαν οι κατασκευαστές της δεκαετίας του ’50 και ’60 για να περιγράψουν τις μικρές, ανεξάρτητες ομάδες που τολμούσαν να «τα βάλουν» με τους γίγαντες της Formula 1.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα κατασκευάσει μόνο 25 GP1 παγκοσμίως, με τιμή που ξεκινά από τις 2,45 εκατομμύρια λίρες προ φόρων, δηλαδή περίπου 3,3 εκατομμύρια δολάρια με τις τρέχουσες ισοτιμίες.

Το εντυπωσιακό αμάξωμα από ανθρακονήματα είναι έργο του Ανχέλ Γκουέρα, πρώην σχεδιαστή της Bugatti και της Rimac. Η αισθητική του GP1 αντλεί έμπνευση από εμβληματικά concept και supercars όπως το Lancia Stratos Zero και η Lamborghini Countach του Μαρσέλο Γκαντίνι.

Οι ζάντες τύπου teledial δίνουν μια ξεχωριστή αγωνιστική ταυτότητα, με την εταιρεία να δηλώνει ότι θα ήταν «σχεδόν έγκλημα» να επιλέξει κάποιος τις εναλλακτικές πεντάκτινες.

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση είναι «αναλογική» και σχεδόν απαλλαγμένη από οθόνες. Η κεντρική κονσόλα θυμίζει έντονα εκείνη της Porsche Carrera GT, με τον χαρακτηριστικό μαύρο επιλογέα να συνδέεται με χειροκίνητο κιβώτιο Xtrac 6 σχέσεων που μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς.

Οι V12 παραμένουν ζωντανοί

Καρδιά του GP1 είναι ένας 6,6 λίτρων ατμοσφαιρικός V12 που εξελίχθηκε από την ιταλική Italtecnica, ειδικούς στους αγωνιστικούς κινητήρες. Αποδίδει 789 ίππους και 700 Nm ροπής, με όριο περιστροφής τις 9.000 σ.α.λ. Όλα αυτά χωρίς turbo ή υβριδικά συστήματα.

Με βάρος μόλις 1.000 κιλά, το GP1 είναι 40% ελαφρύτερο από τη Lamborghini Revuelto, παρά το γεγονός ότι και οι δύο διαθέτουν V12. Το χαμηλό βάρος, σε συνδυασμό με τη χειροκίνητη μετάδοση, υπόσχεται μια καθαρά αναλογική οδηγική εμπειρία που σπανίζει σήμερα.

Ένα από τα λίγα σύγχρονα μοντέλα με παρόμοια φιλοσοφία είναι το Gordon Murray Automotive T.50, που επίσης ζυγίζει περίπου 1 τόνο και έχει τρικάθιστη διάταξη. Ωστόσο, το GP1 είναι ισχυρότερο, ενώ η σχεδίασή του κερδίζει ήδη θετικά σχόλια από ειδικούς και κοινό.

Η Garagisti & Co μπορεί να είναι νεοεισερχόμενη στον χώρο, αλλά με το GP1 δείχνει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για καθαρή, απλή μηχανολογική απόλαυση σε έναν κόσμο που κινείται ολοένα και περισσότερο προς την υπερπολυπλοκότητα και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα.