Gmotion 119: Η δράση ξεκίνησε

Στην αυτοκίνηση αλλά και στο παγκόσμιο motorsport τα πάντα αλλάζουν με καταιγιστικό ρυθμό και το gmotion έρχεται κάθε μήνα με όλη την ενημέρωση.

Πλημμυρίδα νέων μοντέλων σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, έναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος της F1 με μονοθέσια νέων προδιαγραφών και μάχες στο Moto GP με νέους μνηστήρες, σηματοδοτούν ένα “καυτό” 2026 για την αυτοκίνηση.

Στις 166 σελίδες του νέου gmotion 119, του online περιοδικού που διαβάζεται μόνο δωρεάν σε κάθε οθόνη, καταγράφονται όλες οι εξελίξεις. Εδώ θα βρείτε όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τον πιο πλήρη οδηγό θεατών για την F1 και φυσικά όλες τις εξελίξεις για τα κορυφαία πρωταθλήματα motorsport σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δημιουργώντας τις εξελίξεις

Το 9ο Ecomobility Conference είναι ένα θεσμός στη χώρα μας ο οποίος, από τις πρώτες ημέρες της ηλεκτροκίνησης, δίνει το στίγμα της εξέλιξης. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα έχουν καταγραφεί από τους επιστήμονες και τους επιστήμονες, τους κρατικούς λειτουργούς και δημοσιογράφους που συμμετέχουν στο θεσμό εδώ και χρόνια. Το Ecomobility Conference, το οποίο πραγματοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας και το insider.gr, το επιχειρηματικό site του Ομίλου της Liquid Media, συνεχίζει να δίνει τον τόνο των εξελίξεων στο μετασχηματισμό της αυτοκίνησης και, φυσικά, το gmotion ήταν εκεί και σας μεταφέρει τα δεδομένα.

Μέριασε βράχε να διαβώ

Η Volkswagen επενδύει πολλά στο νέο T-Roc, το ολοκαίνουριο και κορυφαίο B-SUV στη γκάμα της. Λογικό, καθώς ο ανταγωνισμός έχει “πάρει φωτιά”. Το αποδεικνύει άλλωστε το συγκριτικό δύο εξαιρετικά επιτυχημένων υβριδικών B-SUV της ελληνικής αγοράς, με ασιατική καταγωγή, τα Chery Tiggo 4 Hybrid και MG ZS Max Hybrid+, τα οποία συγκρίνουμε σε αυτό το τεύχος.

Σε επίπεδο παρουσιάσεων αλλά με οδηγικές εντυπώσεις, αυτό το μήνα την παράσταση έκλεψαν το νέο Renault Clio, που εντάσσεται με όνομα “βαρύ” και full hybrid σύστημα κίνησης στην πιο σημαντική, από εμπορική άποψη, κατηγορία B. Αντίθετα, τα plug-in hybrid BYD Sealion 5 DM-i και Geely Starray EM-i που λανσαρίστηκαν τον περασμένο μήνα ανήκουν στην αρκετά μεγαλύτερη των D-SUV, αλλά τιμολογιακά προκαλούν τα C-SUV και συνολικά πρόκειτα για εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτοκίνητα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο και τις υφιστάμενες προτάσεις της ελληνικής αγοράς, όπως αυτή του Honda Jazz, του οποίου η δοκιμή μεγάλης διάρκειας συνεχίζεται και μάλιστα με ιδιαίτερα σημαντικά -όλα θετικά ευτυχώς- ευρήματα.

Αρχίζει το ματς...

Αλλά δεν αδειάσαν οι δρόμου, αντίθετα αυτοί στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης γέμισαν με μονοθέσια για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Εσείς έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλες τις εξελίξεις για το φετινό πρωτάθλημα, στον πιο πλήρη Οδηγό Θεατών που προσφέρει η Ford και το gmotion.

Μοτοσικλέτες παντός καιρού

Από το Benelli RCX 185 μέχρι τη γκάμα των λαοφιλών Yamaha Tracer 9 μεσολαβεί το χάος, ωστόσο δύο πράγματα παραμένουν κοινά σε κάθε μοτοσικλέτα: Ευελιξία και ελευθερία. Τώρα μάλιστα που ξεκινά η Άνοιξη -όχι ότι το Χειμώνα ξεπεζέψαμε- θα γράψουμε πολλές περισσότερες χιλιάδες απολαυστικά χιλιόμετρα, σε πόλεις, επαρχίες και αυτοκινητοδρόμους.

Σας ευχαριστούμε για την σταθερή σας προτίμηση 12 χρόνια τώρα και σας ευχόμαστε εκατομμύρια ασφαλή και απολαυστικά χιλιόμετρα.