Σοκ στο NASCAR: Ο Κόνορ Ζίλις τραυματίστηκε σοβαρά πανηγυρίζοντας τη νίκη (vid)

Ο Αμερικανός οδηγός, ενώ πανηγύριζε τη νίκη του στο Watkins Glen, είχε μια απίστευτη πτώση με συνέπεια να σπάσει την κλείδα του.

Στον κόσμο του NASCAR μπορούν να συμβούν τα πάντα - και συνήθως συμβαίνουν. Ένα απίστευτο περιστατικό επισκίασε τη μεγάλη νίκη του Κόνορ Ζίλις στο Watkins Glen, όταν ο 19χρονος ταλαντούχος οδηγός υπέστη σοβαρό τραυματισμό, όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά τη στιγμή του πανηγυρισμού του στο Victory Lane.

BREAKING: 🚨 NASCAR Driver Connor Zilisch FALLS ON HIS NECK while getting out of his car in victory lane.



Zillich DID NOT get up and was taken by ambulance to the infield care center.

Το ατύχημα που άφησε άφωνους τους πάντες

Ο Ζίλις είχε μόλις κερδίσει τον αγώνα του Σαββάτου και ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει τη νίκη του μαζί με τους μηχανικούς της ομάδας του, ανεβαίνοντας στην οροφή του αυτοκινήτου του. Ο άτυχος οδηγός όμως γλίστρησε με έναν απίστευτα άτσαλο τρόπο, πέφτοντας προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα να του σφηνωθεί το πόδι στο δίχτυ του παραθύρου του αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Η πτώση ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική, αφού ο Ζίλις έπεσε στην άσφαλτο με το κεφάλι και έδειξε να μην μπορεί να σηκωθεί. Το πλήθος στο Victory Lane «πάγωσε» και αμέσως κλήθηκε ιατρικό προσωπικό, το οποίο μετέφερε τον νεαρό οδηγό με φορείο αρχικά στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας και κατόπιν σε τοπικό νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο ίδιος ο Ζίλις, μέσα από τα social media, επιβεβαίωσε αργότερα τη διάγνωση: ένα σπασμένο κόκαλο στην κλείδα. Ευτυχώς, η αξονική τομογραφία στο κεφάλι του βγήκε καθαρή.

Thank you everybody for reaching out today. I’m out of the hospital and getting better already. Thankfully, CT scans for my head are clear, I just have a broken collarbone. Thankful for all the medics for quick attention and grateful it wasn’t any worse.❤️ August 10, 2025

Ως άμεση συνέπεια του ατυχήματος, η ομάδα του, Trackhouse Racing, ανακοίνωσε την απόσυρση του αυτοκινήτου από τον επερχόμενο αγώνα Cup. Το πιο κρίσιμο ερώτημα, όμως, παραμένει: πότε θα επιστρέψει στους αγώνες; Ο επόμενος αγώνας της σειράς Xfinity απέχει δύο εβδομάδες, και όλοι περιμένουν με αγωνία την επόμενη επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του. Ο 19χρονος ανερχόμενος αστέρας προηγείται στη βαθμολογία της κατηγορίας του και το όνομά του μάλιστα έχει ακουστεί ακόμα και για την F1.

