Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής επιστρέφει το ερχόμενο τριήμερο για το τελευταίο αγώνα της σεζόν που αναμένεται να κρίνει τους παγκόσμιους τίτλους.

Έπειτα από τον εντυπωσιακό αγώνα στο Φούτζι το WEC επιστρέφει στα αγωνιστικά του καθήκοντα το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου για έναν ξεχωριστό αγώνα. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη θα επισκεφθεί το Μπαχρέιν για τον αγώνα διάρκειας 8 ωρών στην πίστα του Σακχίρ, τον τελευταίο αγώνα του 2025.

Στον αγώνα θα κριθούν τα πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες, με τη Ferrari να είναι το φαβορί για τον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο.

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα του Σακχίρ βρίσκεται στο πρόγραμμα του WEC από το 2012 και η επίσημη ονομασία του αγώνα είναι «8 Ώρες του Μπαχρέιν». Η διαδρομή έχει μήκος 5.412 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές.

Τις περισσότερες νίκες στο Μπαχρέιν έχει η Toyota με 10, ενώ 2 έχει η Audi και 1 η Porsche. Νικήτρια ομάδα το 2024 ήταν η Toyota Gazoo Racing. Σε εκείνον τον αγώνα η ιαπωνική ομάδα εξασφάλισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ η Porsche πήρε το πρωτάθλημα οδηγών.

ARE YOU READY? 🤩



Desert sunsets. Night racing. A Championship fight. This week has it ALL!



Tune in with https://t.co/IPZa0nvsLu and don't miss a moment of the 8 Hours of Bahrain 🎥#WEC #8HBahrain @BAH_Int_Circuit pic.twitter.com/4oen4k6iPl November 3, 2025

Η Ferrari «αγκαλιά» με το πρωτάθλημα

Στο Μπαχρέιν θα κριθούν οι τίτλοι σε οδηγούς και κατασκευαστές στη Hypercar. Ξεκινώντας από το πρωτάθλημα οδηγών, οι Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζοβινάτζι με τη #51 Ferrari 499P έχουν προβάδισμα 13 βαθμών έναντι των Ρόμπερτ Κουμπίτσα, Γε Γεφέι και Φιλ Χάνσον με την κίτρινη #83 Ferrari. Στη μάχη του τίτλου είναι και οι Κέβιν Έστρε - Λόρενς Βανθούρ με τη #6 Porsche 963, όμως βρίσκονται 21 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών έχουμε επίσης μάχη για τρεις. Η Ferrari έχει την ευκαιρία για το δύο στα δύο, καθώς προηγείται με 204 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Porsche με 165 βαθμούς και χρειάζεται έναν τέλειο αγώνα για να πάρει τίτλο κατασκευαστών στο WEC για πρώτη φορά μετά το 2017. Η Cadillac είναι επίσης στο παιχνίδι του τίτλου, όμως οι 61 βαθμοί που τη χωρίζουν από τη Ferrari καθιστά την προσπάθειά της ιδιαίτερα δύσκολη.

Heading into battle ⚔️@FerrariHypercar have one hand on the trophy BUT eight hours of racing in Bahrain could be the difference between winning or losing the Manufacturers’ Championship…



Can they do it? #WEC #8HBahrain #Ferrari pic.twitter.com/Zz7DGmtj0m November 4, 2025

Η μετάδοση του αγώνα

Οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν θα μεταδοθούν σε ζωντανά από το fiawec.tv και το Eurosport 2. Ακολουθήστε όλη τη δράση του μεγάλου αγώνα στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα WEC 8 Ώρες Μπαχρέιν σε ώρες Ελλάδος

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

11:15-12:45 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:30 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

11:00-12:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:10 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

13:00 – Αγώνας