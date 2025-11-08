Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι οδηγοί της Formula 1 στον πέμπτο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν, ο οποίος θα γίνει επί βραζιλιάνικου εδάφους.

Λίγη ώρα απέμεινε για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στο Ιντερλάγκος (4 μ.μ.) στο περιθώριο του Grand Prix Βραζιλίας. Οι κατατακτήριες σπριντ που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και μας χάρισαν ένα συναρπαστικό grid για σήμερα.

Από τις πρωινές ώρες βρέχει με μεγάλη ένταση στο Σάο Πάολο και περιμένουμε μάχη υπό βρόχινες συνθήκες. Η διάρκεια του Αγώνα Σπριντ θα είναι 24 γύροι.

Η βροχή θα επηρεάσει τη μάχη του τίτλου

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση και εξασφάλισε την πρώτη του sprint pole στο 2025. Δίπλα του θα έχει τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, με τον Ιταλό να ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα που θα του δώσει αυτοπεποίθηση.

Οι teammate τους ακολουθούν στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Ο Όσκαρ Πιάστρι εκκινεί 3ος και θέλει όσο τίποτα τη νίκη, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ θέλει έναν τερματισμό στις τρεις πρώτες θέσεις.

Ο Φερστάπεν θέλει να σκαρφαλώσει στην κατάταξη

Από την 5η θέση θα ξεκινήσει τον αγώνα o Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος σε αντίθεση με το σπριντ του Τέξας θέλει να αποφύγει τα συμβάντα. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να έχει ως στόχο να μην χάσει έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Ο Λανς Στρολ έκανε εξαιρετική εμφάνιση και σήμερα ξεκινάει από την 7η θέση και δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls ξεκινά 9ος και πίσω του θα είναι οι Νίκο Χούλκενμπεργκ με Sauber και Λιούις Χάμιλτον με Ferrari.

Όλη η δράση του Αγώνα Σπριντ στο Gazzetta

Ο Αγώνας Σπριντ στο Ιντερλάγκος θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:40 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

