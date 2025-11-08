F1, Βραζιλία: Ο Πιάστρι το έριξε στον τοίχο και «χαρίζει» το πρωτάθλημα στον Νόρις
Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας ξεκίνησε με την πίστα του Ιντερλάγκος να είναι νωπή από τη βροχή που προηγήθηκε - και αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό για την εξέλιξή του. Παρότι η εκκίνηση έγινε χωρίς σοβαρά συμβάντα, στον 7ο γύρο του αγώνα ο Όσκαρ Πιάστρι έχασε τον έλεγχο της McLaren και έπεσε με δύναμη στις μπαριέρες.
Drama in #F1Sprint as Piastri crashes out! 😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/rRbfLf6SLQ— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Αμέσως μετά και στην ίδια στροφή -και προτού οι άνθρωποι της πίστας μπορέσουν να αντιδράσουν- είχαν έξοδο οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Φράνκο Κολαπίντο. Η διέυθυνση του αγώνα δεν είχε άλλη επιλοφή από το να διακόψει το Σπριντ με κόκκινη αημαία και όλοι οι οδηγοί που συνέχιζαν επέστρεψαν στα pit.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα στη μάχη του τίτλου για τον Πιάστρι, καθώς τη στιγμή της διακοπής ο Λάντο Νόρις βρισκόταν στην 1η θέση και ήταν το φαβορί για να κερδίσει τον αγώνα και να πάρει τους 8 βαθμούς.