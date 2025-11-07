Είχε παρκάρει το αυτοκίνητο επί μία ώρα στις ράγες του Τραμ - Η ποινή που του επιβλήθηκε
Ο 28χρονος οδηγός συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε οδηγός, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Εις βάρος του 28χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.
Ο κατηγορούμενος στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε ράγες του Τραμ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία συρμού για περίπου μία ώρα.
Στον ανωτέρω οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 2 μήνες.
@Photo credits: ΕΛΑΣ