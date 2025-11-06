Η Toyota μετά βίας προλαβαίνει τις παραγγελίες ενώ άλλοι δεν ξέρουν τι να κάνουν τα απούλητα αυτοκίνητα

Παρά τους δασμούς ύψους 10 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, ο ιαπωνικός κολοσσός σπάει ρεκόρ πωλήσεων, με τη ζήτηση για υβριδικά να ξεπερνά κάθε πρόβλεψη.

Η Toyota είναι ίσως η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο εμπορικές εντάσεις, ελλείψεις και υπερπροσφορά στην αγορά, δυσκολεύεται όχι να πουλήσει, αλλά να παραδώσει. Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Κέντα Κον, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, που μετά βίας μπορούμε να την καλύψουμε».

Παρά το βάρος σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους νέους αμερικανικούς δασμούς στις ιαπωνικές εισαγωγές, η Toyota παρουσίασε αύξηση 2,9% στις παγκόσμιες πωλήσεις το τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα 2,37 εκατομμύρια οχήματα, με τη Βόρεια Αμερική να σημειώνει άνοδο 15%.

Τα υβριδικά ως ασπίδα απέναντι στους δασμούς

Η εξαιρετική πορεία οφείλεται κυρίως στα υβριδικά μοντέλα, μια κατηγορία όπου η Toyota εξακολουθεί να διατηρεί τεχνολογικό προβάδισμα. Οι πωλήσεις των Hybrid Electric Vehicles αυξήθηκαν κατά 7,6%, φτάνοντας στα 2,19 εκατ. αυτοκίνητα το εξάμηνο Απριλίου–Σεπτεμβρίου, ενώ συνολικά τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα (μαζί με τα αμιγώς ηλεκτρικά) ανέβηκαν κατά 11%.

Το RAV4, ειδικά στην υβριδική εκδοχή του, αποτελεί τη ναυαρχίδα αυτής της επιτυχίας. Οι εξαγωγές του από την Ιαπωνία προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 21%, παρά τους δασμούς 15%, ενώ μόνο τα εισαγόμενα RAV4 αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των πωλήσεων του μοντέλου στην αμερικανική αγορά.

Ο Κον παραδέχτηκε ότι η Toyota «παραμένει συντηρητική στις προβλέψεις της», ωστόσο αναθεώρησε προς τα πάνω τον στόχο λειτουργικού κέρδους για τη χρήση που λήγει τον Μάρτιο του 2026, στα 3,4 τρισ. γιεν (περίπου 22,9 δισ. ευρώ).

Η στρατηγική της Toyota, που για χρόνια δεχόταν κριτική ως υπερβολικά προσεκτική στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αποδεικνύεται τώρα σωτήρια. Η ζήτηση για υβριδικά έχει εκτοξευθεί, την ώρα που αρκετές εταιρείες με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα βλέπουν τις πωλήσεις τους να σταθεροποιούνται ή και να υποχωρούν.

Από τα εργοστάσια στα ταμεία

Η Toyota, αντιθέτως, βασίζεται στην αξιοπιστία, στην ωριμότητα της τεχνολογίας και στην εμπιστοσύνη των πελατών της, στοιχεία που αποδεικνύονται εξίσου πολύτιμα με τις μπαταρίες. Παράλληλα, τα περιορισμένα αποθέματα και οι χαμηλές εκπτώσεις διατηρούν υγιή τα περιθώρια κέρδους, ακόμη και σε δύσκολες αγορές όπως η Κίνα ή η Ευρώπη.

Η παραγωγή και οι πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τη Βόρεια Αμερική να οδηγεί την άνοδο και την Ευρώπη να καταγράφει αύξηση 7,4%. Η Ιαπωνία σημείωσε μικρή πτώση, ενώ οι αγορές της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, υποχώρησαν κατά 7,7%.

Παρά τα εμπόδια, η Toyota προβλέπει πωλήσεις 9,8 εκατομμυρίων οχημάτων για τη φετινή χρονιά – μια αύξηση 4,7% σε σχέση με πέρυσι. Η εταιρεία υπολογίζει ότι οι προσπάθειες περιορισμού κόστους και βελτίωσης αποδοτικότητας θα της αποφέρουν επιπλέον 6,1 δισ. δολάρια.

Την ώρα που οι περισσότεροι κατασκευαστές προσπαθούν να διαχειριστούν αποθέματα ηλεκτρικών που δεν πουλούν όσο περίμεναν, η Toyota δείχνει πως η «παλαιά σχολή» εξακολουθεί να διδάσκει. Οι πελάτες εμπιστεύονται τα υβριδικά γιατί συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση με ευκολία χρήσης και απουσία άγχους αυτονομίας.

Κι αν ο Κόν είπε χαμογελώντας ότι η εταιρεία «μόλις και μετά βίας προλαβαίνει τις παραγγελίες», ίσως αυτό να είναι το πιο ακριβό είδος επιτυχίας.