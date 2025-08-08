H γερμανική φίρμα απέκλεισε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP όταν αυτό μπει στη νέα του εποχή το 2027.

Παρά την ισχυρή παρουσία της BMW στο WorldSBK, όπου φέτος διαπρέπει με τον Τόπρακ Ραζγκατλίογλου, η απουσία της από το κορυφαίο επίπεδο των αγώνων μοτοσικλέτας, το MotoGP, προκαλεί ερωτήματα εδώ και καιρό. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές μάρκες, όπως η Ducati, η KTM και η Aprilia , βρίσκονται σταθερά στο grid.

Η BMW έχει εξετάσει αρκετές φορές το ενδεχόμενο να εισέλθει στο MotoGP, ήδη από το 2002 όταν ξεκίνησε η εποχή των 990cc πρωτοτύπων. Εκείνο το project, όμως, δεν προχώρησε ποτέ πέρα από ένα μοντέλο σε φυσικό μέγεθος.

Οι αποτυχημένες προσπάθειες των τελευταίων ετών

Το 2022, όταν η Suzuki ανακοίνωσε την αποχώρησή της, αρκετοί παράγοντες του paddock προσπάθησαν να πείσουν τη BMW να εξαγοράσει τις εγκαταστάσεις και την πνευματική ιδιοκτησία της τεχνογνωσίας της ιαπωνικής ομάδας. Η κίνηση τελικά μπλοκαρίστηκε από την Dorna.

Νωρίτερα στο 2025 η BMW επιχείρησε μυστικά να αποκτήσει το αγωνιστικό τμήμα της KTM, σε μια τελευταία προσπάθεια να αποκτήσει έτοιμη βάση για MotoGP. Όμως η συμφωνία ναυάγησε, καθώς η Bajaj, που ελέγχει πλέον την KTM, έδωσε τελικά το πράσινο φως για να συνεχιστεί το πρόγραμμα της αυστριακής εταιρείας.

A #ThrowbackThursday to France 2024 - This is how we like to remember it 🏁🏆



We can't wait to be back at Magny-Cours next month, we know you all also can't wait for us to be back racing!!#FrenchWorldSBK #WorldSBK #M1000RR #WeAreROKiT@ROKiT | @BMWMotorradMoSp pic.twitter.com/fLn5lmaJ8N August 7, 2025

Η BMW δεν επενδύει ακόμα στο MotoGP

Ο CEO της BMW Motorrad, Μάρκους Φλας, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο Australian Motor Cycle News, όπου ξεκαθάρισε πως η χρονική πίεση δεν επιτρέπει ένα τόσο φιλόδοξο project να υλοποιηθεί μέχρι το 2027.

«Δεν έχουμε πάρει ακόμα τελική απόφαση. Το MotoGP αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και καιρό στη BMW και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχει δοθεί ακόμη οριστική απάντηση. Το 2027 απλά δεν είναι ρεαλιστικό για εμάς», παραδέχτηκε ο Φλας, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η δήλωσή του επιβεβαιώνει ότι η συζήτηση για την εμπλοκή της BMW στο MotoGP παραμένει ενεργή, ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής αξιολόγησης.