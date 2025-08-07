Suzuki GSX-8T & 8TT: Ρετρό πνεύμα, σύγχρονη τεχνολογία και ιδού η επίσημη ανακοίνωση για τιμές και άφιξη (vid)

H Suzuki παρουσιάζει δύο μοντέλα δρόμου με vintage χαρακτήρα και σύγχρονα συστατικά, μπαίνοντας δυναμικά σε μία κατηγορία που αναπτύσσεται μανιωδώς.

Όπως σας είχαμε γράψει προ ημερών, όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα μοντέλα στο διαδίκτυο, όλα έγιναν πάνω στην πλατφόρμα του street naked GSX-8S και του sport touring GSX-8R, δύο μοντέλων της Suzuki που χαρακτηρίζονται από τον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 776cc και 83Hp, τον ίδιο που χρησιμοποιούν και τα διπλής χρήσης V-Strom 800 και V-Strom 800 DE.

Πήραμε το επίσημο δελτίο τύπου από την αντιπροσωπεία και σας το μεταφέρουμε αυτούσιο:

Απόδοση Νέας Γενιάς

Η Suzuki παρουσιάζει τα νέα GSX-8T και GSX-8TT, δύο αυθεντικές retro sport μοτοσυκλέτες που επαναπροσδιορίζουν την κατηγορία με ένα μοναδικό μείγμα κλασικού σχεδιασμού και σύγχρονης τεχνολογίας. Συνδυάζοντας τη διασκέδαση και την υψηλή απόδοση ενός σύγχρονου sport bike με την αισθητική ενός κλασσικού naked bike, τα GSX-8T/8TT δημιουργήθηκαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναβατών. Με έμπνευση από τις θρυλικές Suzuki των ‘60s & ‘70s δεν αντιγράφουν το παρελθόν, το επανερμηνεύουν. Το GSX-8T τιμά το T500 “Titan” του 1968 και το GSX-8TT παραπέμπει στο GS1000 AMA race του 1978. Ο συνδυασμός δυναμικής σιλουέτας και τεχνολογικής εξέλιξης δημιουργεί ένα μοντέρνο αποτέλεσμα με διαχρονικό στυλ. Καθοδηγημένα από τρεις βασικές αρχές — Timeless, Innovative και Passionate — τα GSX-8T/8TT δεν αναπαράγουν απλώς το παρελθόν αλλά το επανασυστήνουν μέσα από μοντέρνα σχεδιαστική προσέγγιση, αποδίδοντας φόρο τιμής στις εμβληματικές μοτοσυκλέτες της Suzuki.

Κοινά χαρακτηριστικά GSX-8T & GSX-8TΤ

Κινητήρας 776cc με στρόφαλο 270° με V-Twin αίσθηση και γεμάτη ροπή απόδοση

Bi-directional Quick Shifter για γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη

SDMS (Suzuki Drive Mode Selector): 3 power modes

Traction Control με 3 επίπεδα με δυνατότητα απενεργοποίησης

Ride-by-wire, Easy Start και Low RPM Assist

Τύπου USB-C θύρα για ταχεία φόρτιση

Έγχρωμη οθόνη TFT 5” με νυχτερινή/ημερήσια λειτουργία

Καθρέφτες bar-end, στρογγυλός προβολέας και μοναδικά γραφικά

Μπαταρία τύπου λιθίου Eliiy Power για μειωμένο βάρος και αξιοπιστία

Αναρτήσεις KYB μπρος και πίσω με ρυθμιζόμενη προφόρτιση

Αλουμινένιες ζάντες & ελαστικά Dunlop Sportmax Roadsport 2

Πρόσθετος εξοπλισμός στο GSX-8TΤ

Προβολέας με mini fairing επηρεασμένος από τα café racer του 1970 με ειδικό αεροδυναμικό σχεδιασμό και σημαντική προστασία από τον αέρα

Καρίνα στο κάτω μέρος του κινητήρα και μαύρη εμπρός ανάρτηση που τονίζουν το σπορ χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας

Σέλα ειδικού σχεδιασμού με κόκκινες ραφές, που αποτελούν φόρο τιμής στο αγωνιστικό DNA της Suzuki

Τα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά από τέλη Αυγούστου 2025, με προτεινόμενες τιμές λιανικής:

GSX-8T: από 9.695€

GSX-8TT: από 10.295€

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις επίσημες σελίδες των μοντέλων

GSX-8T

GSX-8TΤ