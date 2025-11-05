Ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής μιλά για την απαιτητική του πρώτη χρονιά στη Ferrari, τις πολιτισμικές διαφορές, και τη σχέση του με τον θρυλικό Νίκι Λάουντα.

Μετά από μια ολόκληρη καριέρα γεμάτη επιτυχίες στη Mercedes, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε τη μεγάλη μετακίνηση στη Ferrari στη φετινή σεζόν της Formula 1. H αλλαγή κέντρισε το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη, όμως για την ώρα οι δύο πλευρές, πέρα από τη νίκη στο σπριντ της Κίνας, δεν έχουν πάρει τα αποτελέσματα που θα ήθελαν.

Ο Βρετανός οδηγός, με επτά τίτλους, βρίσκεται 6ος στο πρωτάθλημα, χωρίς ακόμη να έχει ανέβει στο βάθρο σε Grand Prix μετά από 20 αγώνες, ενώ υπολείπεται κατά 64 βαθμούς του teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Παρόλα αυτά, ο Χάμιλτον δηλώνει αισιόδοξος, καθώς η νέα εποχή κανονισμών του 2026 υπόσχεται ένα «νέο ξεκίνημα» για όλες τις ομάδες.

O Χάμιλτον δεν κατηγορεί τους οπαδούς της F1

Σε συνέντευξή του στο Ferrari Magazine, ο Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι η προσαρμογή του στην ιταλική ομάδα ήταν πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο περίμενε.

«Όσοι είναι πραγματικά μέσα σε μια ομάδα, μόνο αυτοί μπορούν να καταλάβουν πώς λειτουργεί η Formula 1. Είμαι τόσα χρόνια στο σπορ, αλλά όταν ήρθα στη Ferrari, ήταν ξανά κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελέγχω όσα περνούν από το χέρι μου, πώς προετοιμάζομαι, πώς συνεργάζομαι με την ομάδα και πώς διατηρώ θετική στάση κάθε μέρα».

Οι «πολιτισμικές διαφορές» και το παράδειγμα του Νίκι Λάουντα

Ο Χάμιλτον στάθηκε επίσης στις «πολιτισμικές διαφορές» που συνάντησε στο Μαρανέλο, συγκρίνοντάς τες με όσα είχε βιώσει στο ξεκίνημα της καριέρας του. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον θρύλο του σπορ, Νίκι Λάουντα, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να τον πείσει να αφήσει τη McLaren για τη Mercedes το 2013.

«Όταν μπήκα στη Formula 1, ο Νίκι ανήκε σε έναν κόσμο που δυσκολευόταν να αποδεχθεί το ότι ήμουν διαφορετικός. Είχα ακούσει αρνητικά πράγματα, αν και τον θαύμαζα πάντα. Ήταν ένας από τους αληθινούς θρύλους του σπορ», αποκάλυψε ο Χάμιλτον.

Η σχέση τους όμως άλλαξε ριζικά όταν γνωρίστηκαν: «Μου τηλεφώνησε για να μου εξηγήσει γιατί πρέπει να έρθω στη Mercedes. Όταν βρεθήκαμε, μου είπε: “Είσαι ακριβώς όπως εγώ, καθαρόαιμος οδηγός”. Από εκείνη τη στιγμή έπεσαν όλοι οι φραγμοί και γίναμε φίλοι. Ταξιδεύαμε μαζί στα Grand Prix, μοιραζόμασταν ώρες συζητήσεων. Ήταν μοναδικός άνθρωπος».

Νέα εποχή με νέα κίνητρα

Παρά τη δύσκολη χρονιά του, ο Χάμιλτον δείχνει αποφασισμένος να πετύχει στη Ferrari. Η εμπειρία του και η έλευση των νέων τεχνικών κανονισμών το 2026 τον γεμίζουν ελπίδα για επιστροφή στις νίκες.

«Η Formula 1 αλλάζει συνεχώς. Το σημαντικό είναι να μείνεις πιστός στις αξίες σου και να μη σταματάς να πιστεύεις στην ομάδα και στον εαυτό σου», κατέληξε ο Χάμιλτον.

