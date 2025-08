Όσο η σεζόν της Formula 1 του 2025 πλησιάζει στα τελικά της στάδια, η ένταση εντός πίστας θα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Ο Λάντο Νόρις συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και μετά τη νίκη του στο GP Ουγγαρίας, δηλώνει ανοιχτά πως η ψυχολογική πίεση της διεκδίκησης του τίτλου έχει αρχίσει να τον καταβάλλει.

Ο Βρετανός της McLaren κέρδισε με δυσκολία τον αγώνα στο Χανγκάρορινγκ, τον οποίο είδαμε από κοντά, επικρατώντας του teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, με μια τολμηρή στρατηγική ενός pit-stop που αποδείχθηκε καθοριστική.

There's nothing quite like the MCL39 🧡#McLaren | #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/fRhxvezFoL