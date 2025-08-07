Ο Αμερικανός CEO της McLaren Racing δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του που ο Κρίστιαν Χόρνερ έχασε τη θέση του επικεφαλής στη Red Bull Racing.

Η ανακοίνωση-βόμβα της Red Bull Racing ήρθε στις 9 Ιουλίου, όταν επιβεβαιώθηκε επίσημα η αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από την ηγεσία της αγωνιστικής ομάδας της Formula 1, ύστερα από παρουσία 20 ετών. Την άμεση ανάληψη καθηκόντων ανέλαβε άμεσα ο Λορέν Μεκίς, ο οποίος προήλθε από τη Racing Bulls.

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, ο οποίος συχνά έχει συγκρουστεί δημόσια με τον Χόρνερ λόγω της έντονης αγωνιστικής και πολιτικής αντιπαλότητας μεταξύ McLaren και Red Bull, εμφανίστηκε χαρούμενος από την αλλαγή στους «ταύρους».

«Είμαι χαρούμενος που ο Λορέν (Μεκίς) ανέλαβε αυτόν τον ρόλο. Τον εκτιμώ, τον γνωρίζω χρόνια, και νομίζω πως αυτή η αλλαγή θα είναι προς το καλύτερο για το σπορ. Ίσως μπορέσουμε να επικεντρωθούμε ξανά στον ανταγωνισμό εντός πίστας. Πάντα θα υπάρχει ένα πολιτικό στοιχείο στη Formula 1, αλλά με τον Λορέν πιστεύω πως θα είναι πιο υγιές το σπορ. Θα είναι ενδιαφέρον να αγωνιζόμαστε απέναντί του», δήλωσε ο Αμερικανός στην The Telegraph στο περιθώριο του Grand Prix Ουγγαρίας.

Ο Χόρνερ είχε γίνει ανεπιθύμητος στο paddock

Ο Μπράουν πήγε ένα βήμα παραπέρα ισχυρίστηκε επίσης πως ο Κρίστιαν Χόρνερ ξεπέρασε τα αποδεκτά όρια της πολιτικής στη Formula 1. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πριν την αποχώρησή του, η συμπεριφορά του ήταν εχθρική προς τους αντιπάλους του.

«Ξέφυγε το πράγμα. Στη Formula 1 υπάρχει πάντα πολιτική: να προσπαθείς να απαγορευτεί μια ευέλικτη πίσω πτέρυγα, για παράδειγμα. Όμως όταν αρχίζεις να προχωράς σε αστήρικτες κατηγορίες, τότε ξεπερνάς τα όρια».

Ο Μπράουν αναφέρθηκε σε ένα κλίμα έντασης που είχε δημιουργηθεί στο paddock, τονίζοντας πως τώρα τα πράγματα δείχνουν να εξομαλύνονται:

«Αν κοιτάξεις σήμερα το pit-lane, βλέπεις πολιτική αντιπαράθεση, αλλά χωρίς να ξεπερνιούνται τα όρια. Και αυτό συνέβαινε παλιότερα. Πιστεύω ότι βλέπουμε ήδη μια θετική αλλαγή. Υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Μπορούμε να συζητήσουμε κάτι ιδιωτικά, χωρίς να φοβόμαστε ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό όπλο την επόμενη μέρα. Το άθλημα θα βγει κερδισμένο από αυτή την αλλαγή. Θα είμαστε πιο ενωμένοι, πιο συντονισμένοι στο τι είναι καλό για τη Formula 1 πέρα από το τι συμβαίνει στην πίστα», πρόσθεσε.

