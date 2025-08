Η αυστριακή ομάδα είχε έναν ασυνήθιστα κακό αγώνα στο Χανγκάρορινγκ, από το οποίο κατάφερε να συλλέξει μόλις δύο βαθμούς.

Η 9η θέση του Μαξ Φερστάπεν από την όγδοη εκκίνηση και η 18η θέση του Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος ξεκίνησε από το pitlane και δέχθηκε γύρο, συνιστούν ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για τη Red Bull στο Grand Prix Ουγγαρίας. Για μια ομάδα με... ντουλάπα γεμάτη τρόπαια, η εμφάνιση στην πίστα του Χανγκάρορινγκ ήταν μια από τις πιο απογοητευτικές της σεζόν.

Ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, επεσήμανε πως η στρατηγική ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για το αποτυχημένο αποτέλεσμα, αν και εκτίμησε πως η πέμπτη ή έκτη θέση ήταν το μέγιστο που μπορούσε να περιμένει ο Verstappen.

An afternoon to forget in Budapest 🏁



Result: NOR, PIA, RUS, LEC, ALO, BOR, STR, LAW, Max P9, ANT. Yuki P17.#F1 || #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/HkWwjcmMNf