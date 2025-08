Επική μονομαχία των οδηγών της McLaren στο GP Ουγγαρίας με τη βρετανική ομάδα να κάνει για 4η συνεχόμενη φορά το 1-2.

Το Grand Prix Ουγγαρίας, ο 14ος αγώνας για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ήταν ακριβώς αυτό που προέβλεψε ο Όσκαρ Πιάστρι το πρωί της Κυριακής: «slowburner», δηλαδή «βραδείας καύσης». Ο αγώνας «πήρε φωτιά» στους τελευταίους γύρους του, όπου κρίθηκε η νίκη ανάμεσα στους τρεις διεκδικητές της.

Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο ήταν άλλο ένα εμφατικό 1-2 της McLaren, οι οδηγοί της οποίας ακολούθησαν διαφορετικές στρατηγικές για να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο νικητής αναδείχτηκε μετά από μια πολύ έντονη μάχη στους τελευταίους γύρους, και αυτός ήταν ο Λάντο Νόρις, με τον Όσκαρ Πιάστρι να παίρνει τη 2η θέση.

Ο Βρετανός επέλεξε να κάνει ένα pit stop, έναντι των δύο στάσεων του Αυστραλού, και αυτό τους έφερε μαζί στην πίστα στο τέλος του αγώνα. Ο Νόρις είχε το πλεονέκτημα της θέσης, αφού ήταν μπροστά, και ο Πιάστρι είχε πιο φρέσκα ελαστικά. Ο Νόρις όμως κατάφερε να αντισταθεί στις επιθέσεις του Πιάστρι και πήρε τη νίκη. Είναι η πρώτη νίκη του Βρετανού στην Ουγγαρία, που τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στον ομόσταβλό του στη μάχη του πρωταθλήματος (9 βαθμοί διαφορά).

Πολύ καλό, μετρημένο και ισορροπημένο αγώνα έκανε ο Τζορτζ Ράσελ, που έφερε τη Mercedes σε μια ανέλπιστη 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο μαζί με τους δύο οδηγούς της McLaren. Ο Ράσελ δεν έδειχνε να βρίσκεται στη μάχη του βάθρου, αλλά ο πολύ καλός ρυθμός του στο τέλος τον βοήθησε να πάρει αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφερε να μετατρέψει την pole position σε κάτι καλύτερο από την 4η θέση. Ο Μονεγάσκος δεν έκανε λάθη στον αγώνα αλλά οι ελπίδες του για νίκη υπονομεύτηκαν από τη στρατηγική της Ferrari – με την οποία ο ίδιος ο Λεκλέρ διαφωνούσε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κι ενώ στο πρώτο μέρος ο Λεκλέρ είχε την πρωτοπορία, στο τέλος δεν κατάφερε καν να ανέβει στο βάθρο. Στο τέλος πήρε και ποινή 5" για την εκτός κανονισμών άμυνα που έπαιξε στην προσπέραση από τον Ράσελ.

LAP 62/70



Leclerc didn't give it up easily but Russell has got through - they almost touch in the run down to Turn 1 😮#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/dMyDp09P41