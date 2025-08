Τα πέντε πληρώματα της Toyota καταλαμβάνουν τις πέντε πρώτες θέσεις μετά το σκέλος του Σαββάτου.

Ένας Φινλανδός νικητής στο Ράλλυ Φινλανδίας έχει να συμβεί από το 2017 και τον Εσαπέκα Λάπι. Όλα δείχνουν ότι την Κυριακή ένας Φινλανδός θα πανηγυρίσει εντός έδρας, καθώς ο Κάλε Ροβάνπερα της Toyota Gazoo Racing προηγείται με διαφορά 36,1 δευτερολέπτων του Ιάπωνα Τακαμότο Κατσούτα.

Filling the top five before a special Sunday in Finland 🙌 #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/8xJhai6Kex

Μάλιστα η Toyota έχει καταλάβει τις πέντε πρώτες θέσεις, καθώς η ατυχία χτύπησε τους Τιερί Νεβίλ και Αντριάν Φουρμό της Hyundai Motorsport. Ο Βέλγος και ο Γάλλος είχαν κλατάρισμα στον ίδιο τροχό, στην ίδια ειδική! Ως αποτέλεσμα έπεσαν στην 6η και 7η θέση της γενικής κατάταξης.

💔 Absolute heartbreak on SS16. The battle for the podium is over after @thierryneuville and @AdrienFourmaux suffered front-right punctures.#RallyFinland #WRC pic.twitter.com/IH8o4MQxVt