Σκληρή αυτοκριτική από τον επτάκις πρωταθλητή της Formula 1, μετά την απογοητευτική 12η θέση στις κατατακτήριες του Grand Prix Ουγγαρίας.

Στον εαυτό του έριξε αποκλειστικά ο Λούις Χάμιλτον το φταίξιμο για το αποτέλεσμα στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας. O Βρετανός οδηγός της Ferrari υποστήριξε ότι ο ίδιος ευθύνεται για το ότι θα βρεθεί στη 12η θέση του grid, την ώρα που ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την pole position. «Εγώ φταίω πάντα. Είμαι άχρηστος, εντελώς άχρηστος», απάντησε σε ερώτηση του βρετανικού Sky Sports F1.

«Η ομάδα δεν έχει πρόβλημα, το άλλο μονοθέσιο είναι στην pole, οπότε μάλλον πρέπει να αλλάξει οδηγό», συνέχισε ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1.

