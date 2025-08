Ανατρεπτικές κατατακτήριες στην Ουγγαρία, με τον Σαρλ Λεκλέρ να κερδίζει τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Gran Prix Ουγγαρίας, του 14ου φετινού -και τελευταίου πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, έφεραν την έκπληξη και τα χαμόγελα στο «στρατόπεδο» της Ferrari. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε μια εντυπωσιακή pole position, αφήνοντας πίσω του, έστω και για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, τους οδηγούς της McLaren με τον Όσκαρ Πιάστρι στη 2η θέση και τον Λάντο Νόρις στην 3η. Απογοητευτικοί οι Μαξ Φερστάπεν (8ος) και Λούις Χάμιλτον (12ος).

AN UNBELIEVABLE LAP FROM CHARLES!!!



LECLERC TAKES POLE FOR THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! 🤩#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/9Tdemvurpp