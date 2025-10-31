Σαν Σήμερα: Ο Χάκινεν έγινε για δεύτερη φορά πρωταθλητής στην F1 (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Ακόμη μια ημέρα ξεκινά με «βουτιά» στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τα κορυφαία πρωταθλήματα να πρωταγωνιστούν. Στη Formula 1 ένας αγαπημένος «Ιπτάμενος Φινλανδός» πήρε το δεύτερο πρωτάθλημά του, ενώ ο «Γιατρός» του MotoGP έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: Να κερδίζει. Επιπλέον ένας ταλαντούχος οδηγός έχασε δυστυχώς τη ζωή του.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 31/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1999, ο Κρεγκ Μουρ έχασε τη ζωή του στην οβάλ πίστα της Φοντάνα, σε μια πολύ άσχημη σύγκρουση στο φινάλε της σεζόν για το πρωτάθλημα CART. Ο Καναδός έχασε τον έλεγχο και έπεσε στον τοίχο με πολύ υψηλή ταχύτητα, αποκομίζοντας σοβαρότατα εσωτερικά τραύματα. Μέχρι τότε είχε κερδίσει σε 5 αγώνες και θεωρούταν από πολλούς ως μελλοντικός αστέρας των αγώνων μονοθεσίων.

Σαν σήμερα, επίσης το 1999, ο Μίκα Χάκινεν κέρδισε το Grand Prix Ιαπωνίας και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του στην F1. Παρά την πίεση και τα παιχνίδια στρατηγικής από τις Ferrari των Έντι Ιρβάιν και Μίκαελ Σουμάχερ, ο «ιπτάμενος Φινλανδός» διατήρησε τον φρενήρη ρυθμό του σε όλο τον αγώνα και πήρε μια ιστορική νίκη. Μέχρι σήμερα, θεωρείται ένας εκ των καλύτερων αγώνων στη σύγχρονη εποχή του σπορ.

Σαν σήμερα το 2004, ο Βαλεντίνο Ρόσι έκλεισε άλλη μια επιτυχημένη του σεζόν στο MotoGP, κερδίζοντας το Grand Prix της Βαλένθια. Ο Γιατρός» πήρε τη νίκη στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο, αφήνοντας για πολύ λίγο πίσω του τον Μαξ Μπιάτζι της Honda και τον Τρόι Μπέιλις της Ducati.

Φωτογραφίες: f1/twitter-Χ