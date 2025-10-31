Hyundai Nexo: Αυτονομία άνω των 800 χλμ. με πεντάλεπτο ανεφοδιασμό (vid)
Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα γίνει το λανσάρισμα του νέου Hyundai Nexo, του αυτοκινήτου υδρογόνου της κορεάτικης μάρκας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο, το νέο Nexo προσφέρει αυτονομία άνω των 826 χλμ. (WLTP) με έναν πεντάλεπτο ανεφοδιασμό σε πρατήριο υδρογόνου.
新型「The all-new NEXO」— Hyundai Japan (@Hyundai_japan) October 30, 2025
ー #JapanMobilityShow2025 にて日本初公開 ー
プレスカンファレンスの様子をご紹介￼
📍東京ビッグサイト 東展示棟東６ホール
🔗https://t.co/URa0DV2EzO
#Hyundai #NEXO #ヒョンデ #新型NEXO #TheallnewNEXO #JapanMobilityShow2025 #JapanMobilityShow #JMS… pic.twitter.com/BXMpMwAqQO
Τα αυτοκίνητα υδρογόνου δεν εκπέμπουν ρύπους στο περιβάλλον, παρά μόνο καθαρό νερό (συνήθως σε μορφή ατμού). Η μεγάλη τους αυτονομία είναι πλεονέκτημα σε σχέση με τα ηλεκτρικά μπαταρίας (BEV), όμως το περιορισμένο δίκτυο πρατηρίων υδρογόνου εμποδίζει την εξάπλωσή τους.