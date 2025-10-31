H Hyundai παρουσίασε στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο τη νέα γενιά του Nexo, το οποίο κινείται με τη χρήση υδρογόνου.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα γίνει το λανσάρισμα του νέου Hyundai Nexo, του αυτοκινήτου υδρογόνου της κορεάτικης μάρκας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο, το νέο Nexo προσφέρει αυτονομία άνω των 826 χλμ. (WLTP) με έναν πεντάλεπτο ανεφοδιασμό σε πρατήριο υδρογόνου.

Τα αυτοκίνητα υδρογόνου δεν εκπέμπουν ρύπους στο περιβάλλον, παρά μόνο καθαρό νερό (συνήθως σε μορφή ατμού). Η μεγάλη τους αυτονομία είναι πλεονέκτημα σε σχέση με τα ηλεκτρικά μπαταρίας (BEV), όμως το περιορισμένο δίκτυο πρατηρίων υδρογόνου εμποδίζει την εξάπλωσή τους.